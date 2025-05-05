"Львівські круасани" відкрились в Кореї: українка показала заклад всередині та розкрила ціни

Українська мережа пекарень Lviv Croissant вперше відкрила заклад у Південній Кореї. Він розташований у Сеулі, столиці країни.

Українка, яка проживає у Південній Кореї, була на відкритті закладу та поділилася враженнями. Про це пише 24 Канал із посиланням на тікток @moietymee.

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"Львівські круасани" дістались до Азії

Дівчина зауважила, що "дивні сендвічі корейцям не в новинку, але все ж таки круасани з фірмовими начинками – це інше".

Вона взяла собі "Італійський круасан" та напій – це їй обійшлося у 485 гривень. Також дівчина прихопила рідним свого корейського хлопця ще 4 круасани: "Львівський", "Смажена курка", "Маскарпоне" та "Фісташка". Вони обійшлися у 1050 гривень.

Корейській сім'ї круасани теж дуже сподобалися, не дивлячись на те, що я поки довезла ті круасани, вони вже перетворилися в плаский млинець,

– розповіла дівчина.

Українка показала меню, яке повністю корейською мовою. Вона зазначила, що якихось незвичних для українців смаків там немає – меню стандартне, як і скрізь в закладах.

Однак цікаво, що більшість персоналу українського закладу – корейці.

Відкриття Lviv Croissant у Сеулі: дивіться відео

Раніше співзасновник компанії Андрій Галицький розповів виданню Forbes, що Lviv Croissants купили п'ятеро корейських підприємців. Корейські франчайзи інвестували в заклад близько 250 тисяч доларів.

За його словами, заклад у Сеулі працює за договором про розвиток територій, який має перерости у майстер-франшизу. Франчайзі планує продавати субфраншизи на території Кореї.

Крім того, це перша країна, де круасани для Lviv Croissants вироблятиме локальний підрядник.