У Швеції просто при дорозі працює магазин без продавця: які там ціни

Усі ми звикли до придорожніх магазинів поруч із заправками чи зупинками транспорту. Проте у Швеції такі місця часом доволі нестандартні. Так, один із продуктових маркетів розташували поблизу дороги й покладається він виключно на чесність і добросовісність клієнтів – продавця там просто немає, натомість товар очікує на покупців на прилавку.

Українець, який живе в цій країні й розповідає про її особливості на сторінці roma.ne.vdoma, показав незвичне місце для продуктових закупівель.

Що відомо про магазин, який працює без продавця у Швеції?

Чоловік розповів, що імпровізований магазин стоїть просто біля дороги. Він сам придбав на точці трохи картопельки.

По суті, це компактний причіп із накриттям. Разом із тим, його простір заповнений контейнерами із продуктами – здебільшого на "вітрині" залишилися морква, цибуля, картопля й кріп.

Над продукцією висить прайс-лист – кожна позиція має свою вартість. А поруч також зазначений номер телефону, на який треба перерахувати кошти за покупку.

Українець показав магазин без продавця при дорозі у Швеції: дивіться відео

До слова, картопля в такому магазині з самообслуговуванням чоловікові обійшлася у 30 крон.

Також, судячи з вивіски, цибуля-порей тут коштує 25 крон, а за буряк, броколі, кріп, моркву, цвітну й білокачанну капусту доведеться віддати 20 крон.

Довідка. Одна шведська крона коштує приблизно 4,62 гривні.

Які зарплати у Швеції?

Середня зарплата у Швеції становить близько 42 500 шведських крон на місяць до сплати податків, що приблизно дорівнює 3 900 євро або 4 200 доларів. Після оподаткування працівник у середньому отримує близько 70% цієї суми.

Офіційної мінімальної зарплати в країні немає – рівень оплати визначають колективні договори між профспілками та роботодавцями залежно від галузі.

Для некваліфікованих працівників зарплата зазвичай починається приблизно від 25 000 – 29 000 крон.

Чим Швеція популярна серед туристів?

Зауважимо, що туристи останнім часом віддають перевагу півночі Європи, зокрема Швеції, на противагу традиційним курортам. А подивитися в цій скандинавській країні точно є на що. Для любителів природи, наприклад, чудово підійде Стокгольмський архіпелаг.

Сам Стокгольм розташований на 14 островах, які можна досліджувати пішки, велосипедом чи метро. А за межами міста простягаються десятки тисяч островів і скель, до яких можна дістатися поромом, катером або каяком.

До речі, українка, яка живе у Швеції, розповіла, що незвичною для неї стала відкритість шведів: будинки часто не мають високих парканів, а на вікнах рідко можна побачити штори.

Окремо, українка відзначила ретельне сортування сміття та систему повернення пляшок за депозит. А ще її приємно здивувала привітність місцевих – у селі, де вона живе, люди регулярно вітаються одне з одним під час зустрічі.