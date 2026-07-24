Украинец, проживающий в этой стране и рассказывающий об ее особенностях на странице roma.ne.vdoma, показал необычное место для покупок продуктов.

Что известно о магазине, который работает без продавца в Швеции?

Мужчина рассказал, что импровизированный магазин стоит прямо у дороги. Он сам купил там немного картошки.

По сути, это компактный прицеп с навесом. При этом его пространство заполнено контейнерами с продуктами – в основном на "витрине" остались морковь, лук, картофель и укроп.

Над продукцией висит прайс-лист – у каждой позиции указана своя стоимость. А рядом также указан номер телефона, на который нужно перечислить деньги за покупку.

Украинец показал магазин без продавца у дороги в Швеции: смотрите видео

К слову, картофель в таком магазине самообслуживания обошелся мужчине в 30 крон.

Кроме того, судя по вывеске, лук-порей здесь стоит 25 крон, а за свеклу, брокколи, укроп, морковь, цветную и белокочанную капусту придется отдать 20 крон.

Справка. Одна шведская крона стоит примерно 4,62 гривны.

Какие зарплаты в Швеции?

Средняя зарплата в Швеции составляет около 42 500 шведских крон в месяц до уплаты налогов, что примерно равняется 3 900 евро или 4 200 долларов. После обложения работник в среднем получает около 70% этой суммы.

Официальной минимальной зарплаты в стране нет – уровень оплаты определяется коллективными договорами между профсоюзами и работодателями в зависимости от отрасли.

Для неквалифицированных работников зарплата обычно начинается от примерно 25 000 – 29 000 крон.

Чем Швеция популярна среди туристов?

Отметим, что в последнее время туристы отдают предпочтение северу Европы, в частности Швеции, в отличие от традиционных курортов. А посмотреть в этой скандинавской стране точно есть на что. Для любителей природы, например, прекрасно подойдет Стокгольмский архипелаг.

Сам Стокгольм расположен на 14 островах, которые можно исследовать пешком, на велосипеде или на метро. А за пределами города простираются десятки тысяч островов и скал, до которых можно добраться на пароме, катере или каяке.

Кстати, украинка, живущая в Швеции, рассказала, что необычной для нее стала открытость шведов: дома часто не имеют высоких заборов, а на окнах редко можно увидеть шторы.

Кроме того, украинка отметила тщательную сортировку мусора и систему возврата бутылок за залог. А еще ее приятно удивила приветливость местных жителей – в деревне, где она живет, люди регулярно здороваются друг с другом при встрече.