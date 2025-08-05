Мальдіви виділяються як першокласний напрямок для тропічної розкоші. Однак потенційні мандрівники повинні знати про деякі проблеми, пов'язані з цим ідилічним місцем, зокрема, тривалий час перельоту – 10 годин – і часто захмарні ціни.

Кілька приголомшливих місць в Європі пропонують піщані раї, які можуть конкурувати з красою Мальдівських островів, повідомляє 24 канал з посиланням на The Telegraph. Далі 5 таких напрямків.

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Які локації у Європі схожі на Мальдіви?

Ксаміл – Національний парк Бутрінт, Албанія

Це мальовниче прибережне місце, яке відоме своїми бірюзовими водами та незайманими білими пляжами. Його часто можна побачити в соціальних мережах.

Однак відвідувачі повинні знати, що в літні місяці пляжі часто переповнені, що може відвернути від безтурботної атмосфери, яку багато хто шукає.

2. Costa Smeralda (Сардинія, Італія)

Природна краса місцевих вод зачаровує відвідувачів своїми яскравими зеленими відтінками, а пляжі здобули славу справжніх райських куточків. Пейзажі доповнюються ще й італійською гостинністю, що робить острів обов'язковим місцем для відвідування.



Пляж Costa Smeralda схожий на Мальдіви / Фото isoladeigabbiani

3. Пляж Пампелон (Лазурний берег, Франція)

Піщаний пляж, який простягається майже на 5 кілометрів уздовж затоки Сен-Тропе, славиться своєю красою. Однак, йому не вистачає бажаної розслабленої острівної атмосфери.

4. Карбіс-Бей (Корнуолл, Велика Британія)

Для мандрівників, які шукають райський куточок, не виїжджаючи за межі Британії, затоку Карбіс-Бей за сприятливої погоди порівнюють з Мальдівами. У теплі дні бірюзова вода, м'які піщані пляжі та мальовничі краєвиди створюють ідилічну атмосферу, що нагадує тропічні острови.



Пляж Карбіс-Бей / Фото cornwallone

5. Пляж Міджорн (Форментера, Іспанія)

Приголомшливий прояв природної краси, острів може похвалитися кришталево чистими водами й незайманими пляжами, що нагадують тальк. Це місце унікально поєднує в собі розслаблену привабливість відпочинку босоніж з вишуканими зручностями тропічного курорту.

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