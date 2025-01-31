Краще за Мальдіви: на який острів полетіти на відпочинок

Мальдіви – це, звичайно, надзвичайно привабливі острови. Однак, будьмо відверті, деякі люди там можуть знудитися.

Мандрівники, які прагнуть спробувати щось окрім дайвінгу та лежання на піску, навряд назвали б Мальдіви островами мрії. Про це пише 24 Канал.

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Цей острів кращий, ніж Мальдіви

Звісно, все залежить від того, яку відпустку ви хочете. Мальдіви більше підходять для тихого відпочинку та усамітнення. Однак, на жаль, там майже немає чого досліджувати, і є відчутний мовний бар'єр з місцевим населенням, який не дає сильно зануритися у місцеву культуру.

Мальдіви – це про пляжний відпочинок і сервіс. Однак людям, які шукають більше яскравих вражень, радимо розглянути альтернативу – Маврикій.

Де розташований острів Маврикій Маврикій – острів, який є основною частиною Республіки Маврикій. Він розташований у західній частині Індійського океану, разом із Реюньйоном входить до складу Маскаренських островів. До слова, Маврикію належать також острів Родрігес, острови Агалега та декілька дрібніших островів.



Мальовничий Маврикій / Unsplash

По-перше, Маврикій нічим не поступається Мальдівам. Там також є білий пісок, пальми та блакитна вода. Тобто ті люди, які люблять полежати на піску й відпочити, нічого не втрачають.



Пляж на Маврикії / Unsplash

При цьому, цей острів можна нескінченно досліджувати – там стільки фантастичних місць, які варто відвідати: мальовничі водоспади, виноробні, гори, джунглі з мавпами, чайні плантації, Семибарвні піски. І чого вартує лише озеро Гранд Бассін, оточене індуїстськими статуями та храмами.



Водоспад серед джунглів / Unsplash

По-друге, до Маврикія відчутно дешевші рейси з Європи. А ще там значно більший вибір житла на будь-який бюджет – від люксових готелів до більш бюджетних апартаментів (найдешевші будинки та квартири можна орендувати за 20 доларів).



Маврикій пропонує житло на будь-який смак та гаманець / Unsplash

По-третє, на Маврикії не менше водних розваг, ніж на Мальдівах: дайвінг, серфінг, снорклінг, катання на човнах тощо.

Довідка. Найпопулярніші курорти розміщені на півночі та на заході острова, де тиха та спокійна вода. А на східному узбережжі високі морські хвилі, тож на цю частину острова переважно їдуть серфери.

Маврикій на карті світу:

І десерт – на свята місцеве населення проводить яскраві фестивалі, які дозволяють з головою поринути у місцеві звичаї. Це не так, як на Мальдівах, де вечірки та фестивалі є виключно комерційними.

Маврикій – це не лише про пляжі, а й про нові враження, смачну їжу, традиції, прогулянки та надзвичайно добрих людей.

Досліджувати цей острів самостійно можна за допомогою громадського транспорту, однак також можна орендувати автомобіль.

Нагадаємо, що від жовтня 2024 року між Україною та Маврикієм діє безвізовий режим. Тобто українцям не потрібна віза для відвідування цього острова, якщо вони їдуть менше, ніж на 90 днів.

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