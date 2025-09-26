Антитуристичний рух цього літа набув великої популярності не тільки в Європі, але й поширився по всьому світу, діставшись іншого боку Атлантики. І надмірною кількістю туристів незадоволені й у Мексиці.

Цього літа столицею Мексики прокотилася хвиля демонстрацій проти надмірного туризму – особливо місцеві мешканці незадоволенні підвищенням цін на оренду, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

Чому в Мексиці незадоволені кількістю туристів?

Марші протестувальників пройшли найзаможнішими районами Мехіко – а деякі навіть нападали на дорогі кав'ярні чи інші заклади: розбивали вікна, малювали гасла на стінах. Торік Мексику відвідало 45 мільйонів іноземних туристів – і це досить велика цифра порівняно з 35 мільйонами, які подорожували до країни якісь 10 років тому.

Понад пів мільйона британців щороку відвідують мексиканські курорти, а також країна має величезні натовпи туристів з США, Франції та Колумбії. Зокрема, саме Канкун став одним з найбільш популярних міст для відпочинку: кількість відвідувачів за останнє десятиліття у ньому зросла на 300%, і тільки попереднього року курорт відвідали понад 10 мільйонів туристів.

Та найбільше місцевих мешканців засмучує зростання кількості туристів на круїзних лайнерах: кількість прибуттів зросла на 10% на рік, і тільки один порт Косумель 2024 року прийняв понад 4,5 мільйона туристів, що робить його четвертим за навантаженістю портом у світі.

У південному штаті Мексики Кінтана Ру, де й розташований Канкун, понад 200 тисяч місцевих мешканців підписали петицію проти планів компанії Royal Caribbean побудувати найбільший спеціальний круїзний порт у туристичному регіоні.

Це потягне за собою зростання в попиті на короткострокову оренду, яка шкодить місцевим мешканцям та не дає їм змогу знайти житло за прийнятними цінами. Тим часом у Тулумі протестувальники намагалися заблокувати доступ до парку – вони скаржилися на те, що мешканці не можуть вільно потрапити у парки, на пляжі та до історичних пам'яток.

У ще одному популярному місті Оахака з 2020 року кількість мандрівників зросла на 77% – і це призвело до того, що місцеві мешканці зіштовхнулися із житловою кризою та стрімким зростанням вартості життя, пише The Telegraph.

