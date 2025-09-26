Антитуристическое движение этим летом приобрело большую популярность не только в Европе, но и распространилось по всему миру, добравшись по другую сторону Атлантики. И чрезмерным количеством туристов недовольны и в Мексике.

Этим летом по столице Мексики прокатилась волна демонстраций против чрезмерного туризма – особенно местные жители недовольны повышением цен на аренду, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

Почему в Мексике недовольны количеством туристов?

Марши протестующих прошли по самым богатым районам Мехико – а некоторые даже нападали на дорогие кафе или другие заведения: разбивали окна, рисовали лозунги на стенах. В прошлом году Мексику посетило 45 миллионов иностранных туристов – и это достаточно большая цифра по сравнению с 35 миллионами, которые путешествовали в страну какие-то 10 лет назад.

Более полумиллиона британцев ежегодно посещают мексиканские курорты, а также страна имеет огромные толпы туристов из США, Франции и Колумбии. В частности, именно Канкун стал одним из самых популярных городов для отдыха: количество посетителей за последнее десятилетие в нем выросло на 300%, и только в предыдущем году курорт посетили более 10 миллионов туристов.

Но больше всего местных жителей огорчает рост количества туристов на круизных лайнерах: количество прибытий выросло на 10% в год, и только один порт Косумель в 2024 году принял более 4,5 миллиона туристов, что делает его четвертым по нагруженности портом в мире.

В южном штате Мексики Кинтана Ру, где и расположен Канкун, более 200 тысяч местных жителей подписали петицию против планов компании Royal Caribbean построить крупнейший специальный круизный порт в туристическом регионе.

Это повлечет за собой рост в спросе на краткосрочную аренду, которая вредит местным жителям и не дает им возможность найти жилье по приемлемым ценам. Между тем в Тулуме протестующие пытались заблокировать доступ к парку – они жаловались на то, что жители не могут свободно попасть в парки, на пляже и к историческим памятникам.

В еще одном популярном городе Оахака с 2020 года количество путешественников выросло на 77% – и это привело к тому, что местные жители столкнулись с жилищным кризисом и стремительным ростом стоимости жизни, пишет The Telegraph.

