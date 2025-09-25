Соревнования среди толстых медведей 2025 года обещают быть более жесткими, чем когда-либо ранее, сообщает 24 Канал со ссылкой на Travel+Leisure.

Как проходит неделя толстых медведей?

Любители активного отдыха и дикой природы могут проголосовать онлайн за любимого "толстого" медведя. Каждого участника нумеруют и фотографируют в течение года: первая фотография – это стройное "до", а вторая – "после".

Медведей сначала фотографируют в июне или июле, а вот второй раз – уже в сентябре. К середине лета самцы обычно весят от 300 до 400 килограммов в середине лета, но к осени могут набирать уже до 544 килограммов, ведь активно питаются, готовясь к зимней спячке.

Толстые медведи – это образцы богатства Национального парка Катмай. Это дикий регион, где бурых медведей больше, чем людей.

Казалось бы, нет ничего сложного в том, чтобы выбрать объективно самого тяжелого медведя. Впрочем, в конкурсе все совсем не так просто, пишет Explore. Несмотря на то, что основная цель медведей – набрать достаточно жира, их успех можно измерить во много разных способов.

Как медведи преодолели трудности, с которыми они столкнулись этим летом? Как их упорный труд может привести к их успеху в следующем году? Насколько большими они на самом деле стали?

– пишут на сайте конкурса.

Например, медведицам жир нужен не только для того, чтобы пережить зимнюю спячку, но и для того, чтобы кормить, воспитывать и защищать детенышей. Старшие медведи толстеют, пытаясь конкурировать с младшими за лучшие места для рыбалки.

Крупные самцы пытаются поддержать свое место в общей иерархии, бросая вызов конкурентам. А детеныши и подростки растут пропорционально больше, чем даже самые большие взрослые особи. В общем, неделя толстых медведей – это достаточно субъективное соревнование.

