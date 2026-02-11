В Пакистані юристка подає в суд на уряд через обурливий "менструальний податок"
- У Пакистані менструальні засоби вважаються предметами розкоші та оподатковуються, що робить їх недоступними для багатьох жінок, і лише 12% використовують комерційні гігієнічні засоби.
- Юристка Махнур Омер подала в суд на уряд Пакистану з вимогою скасувати податок на менструальні засоби, щоб покращити доступ жінок до необхідної гігієни.
У Пакистані поширені соціальні табу щодо сексуального здоров'я призвели до обурливої податкової політики. Через неї всього 12% жінок та дівчат використовують комерційні засоби гігієни, а не саморобні альтернативи.
У Пакистані менструальні засоби розцінюються не як засоби першої потреби, а як "предмет розкоші", і оподатковуються відповідно, пише CNN. Це призводить до того, що тема менструацій є справжнім табу, а більшість жінок не можуть дозволити собі базові засоби гігієни.
Що треба знати про "менструальний податок" у Пакистані?
25-річна пакистанська юристка Махнур Омер та її колега, 29-річний Ахсан Джехагнір Хан, подали в суд на уряд Пакистану через податок на менструальні засоби. Вони закликають скасувати цей податок та класифікувати засоби гігієни для жінок не як предмети розкоші, а як товари першої необхідності.
У Пакистані тема менструацій табуйована – і відсутність доступу до базових засобів гігієни тільки поширює цю стигму. Зрештою це призводить до посилення гендерної нерівності в освіті, охороні здоров'я та соціального забезпечення.
Заявниця у суді Махнур Омер прагне повторити успіх подібних зусиль в інших країнах, зокрема в Індії та Непалі – вони призвели до того, що уряди або знизили, аби скасували відповідні податки.
Важливо! За даними ЮНІСЕФ всього 12% жінок у Пакистані використовують комерційні засоби гігієни. Натомість решта покладаються на саморобні альтернативи, або ж намагаються максимально продовжити використання покупних засобів – навіть коли це йде всупереч рекомендаціям лікарів.
Згідно з Законом про податок з продажу 1990 року, на місцеві гігієнічні прокладки накладається 18% податок з продажу, а на імпортні менструальні товари – 25%. Але це лише додатковий збір, а у поєднанні з іншими місцевими додатками він призводить до того, що жінки у Пакистані змушені доплачувати 40% за менструальні товари.
У 2025 майже 45% населення Пакистану проживало за глобальною межею бідності. Це значить, що дохід складав менше, ніж 4,20 долара США на день.
У порівнянні ціни в Пакистані виглядають так:
- десяток яєць – 363 пакистанські рупії;
- 1 кілограм пшеничного борошна – 2168 пакистанських рупій;
- упаковка з 10 гігієнічних прокладок – 400 – 485 рупій.
Наразі кожна п'ята дівчина у Пакистані пропускає школу через менструальний цикл, мовиться у звіті ЮНІСЕФ.
Активістка Махнур Омер поділилася також, що раптові повені, що накрили Пакистані протягом останніх кількох років, ще сильніше погіршили становище жінок. Багато з них не мають іншого вибору, окрім як прати ганчірки у паводковій воді, а часто ще й не можуть висушити їх.
Деякі змушені використовувати як імпровізовані прокладки хустки, а інші складають у ганчірки бруд та пісок для кращого вбирання, а це збільшує ризик шкірних захворювань, інфекцій та натирання.
