Українка, що живе у Франції, розвінчала популярні міфи про країну та поділилася своїм досвідом життя у ній.

Життя в іншій країні може дивувати іншими традиціями та звичаями – але також може здивувати й те, що стереотипи не справджуються, повідомляє 24 Канал з посиланням на mi_corazon_16.

Цікаво Ми частенько чули "звалюй в Україну", – українка розповіла, чому переїхала з Чехії в Нідерланди

Українка розвінчала міфи про Францію

Українка, що живе у Франції, розповіла, що не їсть круасанів кожного дня – і те саме стосується рокфору, камамберу та сиру з пліснявою. Окрім того, вона сама не носить беретів.

А ось щодо стереотипів, що справдилися – вона найкраще з класу знає математику, а в школі французи дивляться на неї косо.

Українка розповіла про життя у Франції: дивіться відео

Я українка, що живе у Франції – і так, всі тут думають, що українська та російська мови – це одне й те саме,

– поділилася дівчина.

А ось сама українка знає французьку мову вже як свою рідну.

Навчання у Франції, до речі, може стати зовсім незвичним для українців – адже воно триває майже половину літа.

До слова, раніше ми вже розповідали, що дивує українку в Німеччині після переїзду.