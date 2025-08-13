Укр Рус
"Думають, що українська та російська – це одне і те ж": українка розповіла про життя у Франції
13 серпня, 13:27
2

"Думають, що українська та російська – це одне і те ж": українка розповіла про життя у Франції

Марина Блохіна
Основні тези
  • Українка, що живе у Франції, розвінчує стереотипи про країну, зазначаючи, що не їсть круасанів та сирів щодня і не носить беретів.
  • У Франції вважають, що українська та російська мови є однаковими, і навчання триває майже половину літа.

Українка, що живе у Франції, розвінчала популярні міфи про країну та поділилася своїм досвідом життя у ній.

Життя в іншій країні може дивувати іншими традиціями та звичаями – але також може здивувати й те, що стереотипи не справджуються, повідомляє 24 Канал з посиланням на mi_corazon_16.

Українка розвінчала міфи про Францію

Українка, що живе у Франції, розповіла, що не їсть круасанів кожного дня – і те саме стосується рокфору, камамберу та сиру з пліснявою. Окрім того, вона сама не носить беретів.

А ось щодо стереотипів, що справдилися – вона найкраще з класу знає математику, а в школі французи дивляться на неї косо. 

Українка розповіла про життя у Франції: дивіться відео

Я українка, що живе у Франції – і так, всі тут думають, що українська та російська мови – це одне й те саме,
 – поділилася дівчина. 

А ось сама українка знає французьку мову вже як свою рідну. 

Навчання у Франції, до речі, може стати зовсім незвичним для українців – адже воно триває майже половину літа. 

