Українка Анастасія живе та працює у Польщі вже чотири роки – і за цей час дівчина встигла скласти свій список плюсів та мінусів життя у цій країні.

Попри тривалий час проживання у Польщі, деякі нюанси досі засмучують українку – і вона поділилася своїми спостереженнями у блозі в TikTok.

Що українці не подобається у житті в Польщі?

Перше, за чим українка сумує, – це сонце. Вона розповіла, що сірі та похмурі дні у Польщі трапляються у будь-яку пору року, і навіть влітку сонце часто затягнуте хмарами. Дощі часом не вщухають по кілька днів поспіль. Дівчина зізналася, що звикнути до такої погоди їй важко – а якби в країні було трохи тепліше та ясніше, їй було б простіше адаптуватися до життя там.

Другий мінус для українки стосується політики: вона помітила, що перед виборами деякі польські посадовці використовують тему українців. Саме тоді, за її словами, їх намагаються зробити винними у проблемах, з якими зіштовхується Польща.

Але блогерка підкреслила, що вважають так не усі поляки, а чимало місцевих добре розуміють, коли політики ними маніпулюють.

Українка розповіла про життя у Польщі: дивіться відео

Ще однією болючою темою для українки стало отримання карти побиту – тобто документа, що дозволяє іноземцям законно жити у Польщі. Українка поділилася, що навіть роки життя в країні, офіційно сплачені податки та постійна зайнятість не гарантують, що вдасться оформити офіційний статус.

Щоб отримати карту побиту, треба пройти сім кіл справжнього пекла,

– поділилася жінка.

Втім, дівчина не відчуває розчарування від життя в Польщі. Навпаки, вона переконалася, що в Польщі є також чимало плюсів. Зокрема, відзначила Анастасія ставлення поляків – за чотири роки її життя у країні ніхто не виявляв до неї відкритої ворожості. Здебільшого місцеві були привітними, ставилися до неї по-доброму та допомагали їй.

Ще однією великою перевагою є зарплата – адже навіть на звичайній роботі у Польщі можна заробити більше, ніж в Україні, та жити набагато комфортніше. Також дівчині дуже подобається місто, де вона живе зараз, – Краків. Українці подобається стан доріг, чистота на вулицях та робота громадського транспорту.