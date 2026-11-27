Несмотря на то, что она уже давно живет в Польше, некоторые нюансы по-прежнему огорчают украинку – и она поделилась своими наблюдениями в блоге в TikTok.

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Что украинке не нравится в жизни в Польше?

Первое, по чему украинка скучает, – это солнце. Она рассказала, что серые и пасмурные дни в Польше бывают в любое время года, и даже летом солнце часто скрыто за облаками. Дожди порой не утихают по несколько дней подряд. Девушка призналась, что привыкнуть к такой погоде ей трудно – а если бы в стране было чуть теплее и яснее, ей было бы проще адаптироваться к жизни там.

Второй минус для украинки касается политики: она заметила, что перед выборами некоторые польские чиновники используют тему украинцев. Именно тогда, по ее словам, их пытаются сделать виновными в проблемах, с которыми сталкивается Польша.

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Но блогерша подчеркнула, что так считают не все поляки, а многие местные жители хорошо понимают, когда политики ими манипулируют.

Украинка рассказала о жизни в Польше: смотрите видео

Еще одной болезненной темой для украинки стало получение карты побиту – то есть документа, позволяющего иностранцам легально жить в Польше. Украинка поделилась, что даже годы жизни в стране, официально уплаченные налоги и постоянная занятость не гарантируют, что удастся оформить официальный статус.

Чтобы получить карту пребывания, нужно пройти семь кругов настоящего ада– поделилась женщина.

Впрочем, девушка не испытывает разочарования от жизни в Польше. Наоборот, она убедилась, что в Польше есть также немало плюсов. В частности, Анастасия отметила отношение поляков – за четыре года жизни в стране никто не проявлял к ней открытой враждебности. В основном местные жители были приветливыми, относились к ней доброжелательно и помогали ей.

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Еще одним большим преимуществом является зарплата – ведь даже на обычной работе в Польше можно заработать больше, чем в Украине, и жить гораздо комфортнее. Также девушке очень нравится город, в котором она сейчас живет, – Краков. Украинке нравится состояние дорог, чистота на улицах и работа общественного транспорта.