Попри тривалий час проживання у Польщі, деякі нюанси досі засмучують українку – і вона поділилася своїми спостереженнями у блозі в TikTok.

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Що українці не подобається у житті в Польщі?

Перше, за чим українка сумує, – це сонце. Вона розповіла, що сірі та похмурі дні у Польщі трапляються у будь-яку пору року, і навіть влітку сонце часто затягнуте хмарами. Дощі часом не вщухають по кілька днів поспіль. Дівчина зізналася, що звикнути до такої погоди їй важко – а якби в країні було трохи тепліше та ясніше, їй було б простіше адаптуватися до життя там.

Другий мінус для українки стосується політики: вона помітила, що перед виборами деякі польські посадовці використовують тему українців. Саме тоді, за її словами, їх намагаються зробити винними у проблемах, з якими зіштовхується Польща.

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Але блогерка підкреслила, що вважають так не усі поляки, а чимало місцевих добре розуміють, коли політики ними маніпулюють.

Українка розповіла про життя у Польщі: дивіться відео

Ще однією болючою темою для українки стало отримання карти побиту – тобто документа, що дозволяє іноземцям законно жити у Польщі. Українка поділилася, що навіть роки життя в країні, офіційно сплачені податки та постійна зайнятість не гарантують, що вдасться оформити офіційний статус.

Щоб отримати карту побиту, треба пройти сім кіл справжнього пекла– поділилася жінка.

Втім, дівчина не відчуває розчарування від життя в Польщі. Навпаки, вона переконалася, що в Польщі є також чимало плюсів. Зокрема, відзначила Анастасія ставлення поляків – за чотири роки її життя у країні ніхто не виявляв до неї відкритої ворожості. Здебільшого місцеві були привітними, ставилися до неї по-доброму та допомагали їй.

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Ще однією великою перевагою є зарплата – адже навіть на звичайній роботі у Польщі можна заробити більше, ніж в Україні, та жити набагато комфортніше. Також дівчині дуже подобається місто, де вона живе зараз, – Краків. Українці подобається стан доріг, чистота на вулицях та робота громадського транспорту.