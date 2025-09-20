Цьогоріч досить тривожна кількість громадян Нової Зеландії виїхали з країни у пошуках кращих умов для життя.

Протягом останнього року понад 127 тисяч людей покинули Нову Зеландію, і більше як половина з них – це громадяни країни, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express. Ця цифра на 28% більша, ніж попереднього року.

Чому місцеві покидають Нову Зеландію?

Основних причин, чому люди їдуть з Нової Зеландії, дві – це висока вартість життя та брак можливостей для працевлаштування. Країна має населення всього у 5,3 мільйона людей, і після того, як центральний банк підвищив офіційну ставку готівки, аби стримати стрімке зростання інфляції, все більше людей думають про переїзд.

Зокрема, чимало людей з-за кордону приїздять до Нової Зеландії заради можливостей працевлаштування – та коли їх стає надто мало, ці люди їдуть геть. Зокрема, популярним місцем для переїзду є Австралія – країна з сильнішою економікою, і зараз там набагато більше можливостей.

Раніше цьогоріч урядова туристична кампанія "Усі мусять їхати", зустріла глузування від місцевих на тлі масового виїзду громадян. На кампанію виділили 500 тисяч новозеландських доларів, і вона була орієнтована на те, аби залучити туристів із сусідньої Австралії, яка є найбільшим туристичним ринком Нової Зеландії.

Як і багато інших країн, Нова Зеландія зіштовхнулася із падінням рівня туризму після пандемії, і зараз кількість відвідувачів із Австралії становить всього 88% від показника 2019 року.

Близько 56% мігрантів з Нової Зеландії планують прожити за кордоном рік чи навіть довше. І вони обирають Австралію, адже середня заробітна плата там вища на 26%. Окрім того, місцеві експерти стурбовані тим, як виїзд громадян вплине на ситуацію в майбутньому. Адже люди працездатного віку залишають країну, а через суворіші імміграційні правила, менше іноземців прибувають до Нової Зеландії за робочими візами.

