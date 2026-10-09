Чи можуть мобілізувати українців за кордоном: обов'язки біженців у Польщі, Німеччині й США

Правила, пов'язані з військовими обов'язками, дуже суттєво відрізняються для іноземців у різних країнах – і про це свідчить досвід у Німеччині, Швеції, США та Польщі.

Українці, що отримали за кордоном статус тимчасового захисту чи посвідку на проживання, не підпадають під автоматичну мобілізацію, якщо країна перебування вступить у війну. Але законодавство кожного регіону має свої особливості, тож можливість призову чи залучення до цивільної оборони сильно залежить від правил кожної держави, пише Relocate.to.

Як працює військовий призов для українців за кордоном?

У Польщі та Німеччині військова служба та військовий обов'язок нерозривно пов'язані з наявністю громадянства, тож українці, які отримали тимчасовий захист чи іншу посвідку на проживання, не підпадають під призов.

А ось Швеція застосовує масштабніший підхід: іноземних резидентів можуть залучати до загальної оборони. При цьому безпосередньо зі зброєю в руках служать тільки місцеві громадяни. Тим часом у США на військовий облік зобов'язані ставати також окремі групи іноземних громадян.

Чим відрізняється призов від військової реєстрації?

Процес мобілізації складається з окремих правових етапів – і призов передбачає обов'язковий набір людини до лав армії. А ось військова реєстрація лише означає, що відомості про особу внесли до бази даних на випадок оголошення призову у майбутньому.

За цим принципом працює американська система призову "Selective Service", бо взяття на облік ще не гарантує реальної служби.

Але окремо існують цивільні оборонні обов'язки. Під час воєнних дій влада країни може вимагати у населення залишатися на робочих місцях у життєво важливих галузях – наприклад, в енергетиці, рятувальних структурах чи медицині. Так діє уряд Швеції.

А ось закон Польщі "Про оборону Вітчизни" покладає військовий обов'язок безпосередньо на громадян країни, що придатні до служби за віком та станом здоров'я. Водночас якщо людина набуває польський паспорт, це тягне за собою і мобілізаційні зобов'язання.

А ось для осіб з подвійним громадянством, що постійно мешкають за кордоном, передбачено окремі виняткові умови.

В Німеччині наявність посвідки на проживання, чи статусу за § 24 не робить іноземця військовозобов'язаним – там також для військової служби потрібне німецьке громадянство.

Як діє реєстрація іноземців у США?

Реєстрація у системі "Selective Service" є обов'язковою для чоловіків від 18 до 25 років, що є громадянами США, або ж входять до визначених імміграційних груп. Наприклад, стосується вона:

власників Green Card;

біженців;

осіб зі статусом "parole";

іммігрантів без документів.

А ось власники неімміграційних віз здебільшого звільненні від цього обов'язку. Та взяття на облік зовсім не означає автоматичний призов до армії – з 1973 року війська країни комплектуються винятково за контрактом, а для повернення обов'язкового призову потрібна спільна ухвала президента та Конгресу.