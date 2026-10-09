Украинцы, получившие за рубежом статус временной защиты или вид на жительство, не подлежат автоматической мобилизации, если страна пребывания вступит в войну. Однако законодательство каждого региона имеет свои особенности, поэтому возможность призыва или привлечения к гражданской обороне в значительной степени зависит от правил каждого государства, пишет Relocate.to.

Как работает военный призыв для украинцев за рубежом?

В Польше и Германии военная служба и военный долг неразрывно связаны с наличием гражданства, поэтому украинцы, получившие временную защиту или иной вид на жительство, не подпадают под призыв.

А вот Швеция применяет более широкий подход: иностранных резидентов могут привлекать к общей обороне. При этом непосредственно с оружием в руках служат только местные граждане. Между тем в США на воинский учет обязаны становиться также отдельные группы иностранных граждан.

Почему призыв отличается от военной регистрации?

Процесс мобилизации состоит из отдельных правовых этапов – и призыв предусматривает обязательный набор человека в ряды армии. А вот военная регистрация лишь означает, что сведения о лице внесены в базу данных на случай объявления призыва в будущем.

По этому принципу работает американская система призыва "Selective Service", что постановка на учет еще не гарантирует реальной службы.

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Но отдельно существуют гражданские оборонные обязанности. Во время военных действий власти страны могут требовать от населения оставаться на рабочих местах в жизненно важных отраслях – например, в энергетике, спасательных службах или медицине. Так поступает правительство Швеции.

А вот закон Польши "Об обороне Отечества" возлагает военный долг непосредственно на граждан страны, пригодных к службе по возрасту и состоянию здоровья. При этом если человек получает польский паспорт, это влечет за собой и мобилизационные обязательства.

А вот для лиц с двойным гражданством, постоянно проживающих за рубежом, предусмотрены отдельные исключительные условия.

В Германии наличие вида на жительство или статуса по § 24 не делает иностранца военнообязанным – там также для прохождения военной службы требуется немецкое гражданство.

Как работает регистрация иностранцев в США?

Регистрация в системе "Selective Service" является обязательной для мужчин в возрасте от 18 до 25 лет, являющихся гражданами США или входящих в определенные иммиграционные группы. Например, она касается:

обладателей Green Card;

беженцев;

лиц со статусом "parole";

иммигрантов без документов.

А вот обладатели неиммиграционных виз в большинстве случаев освобождены от этой обязанности. Однако постановка на учет вовсе не означает автоматический призыв в армию – с 1973 года вооруженные силы страны комплектуются исключительно по контракту, а для восстановления обязательного призыва требуется совместное решение президента и Конгресса.