З 26 листопада у сусідній з Україною Польщі посиляться нічні морози – а вже на межі листопада та грудня похолодання сягне свого піка.

Вже найближчими днями на центральну частину Європи, зокрема й на Польщу, насунеться арктичний холод – місцями температура може опуститися аж до -20 градусів, пише DobraPogoda24.pl.

Як зміниться погода в Європі?

Найближчими днями у Центральній Європі зміниться напрямок руху повітряних мас – замість західних потоків прийде холодне повітря з Північної Європи. Арктичне вторгнення принесе морози, що передусім охоплять північні та східні райони, а вже згодом поширяться на Польщу та сусідні країни.

Нічні морози накриють Польщу вже найближчими днями, але поки що переважно на півдні країни. З 26 до 28 листопада морози охоплять практично всю територію країни. В окремих регіонах Польщі температура вночі може опуститися до -12 градусів, а місцями мінусові значення збережуться навіть вдень.

Пік похолодання прогнозують на 29 листопада, і триватиме він до 1 грудня, з можливим відхиленням на один день. Протягом цього часу мінімальна температура в багатьох районах Польщі може становити від -5 до -20 градусів. А біля поверхні землі в деяких місцях морози можуть виявитися навіть сильнішими.

Але основним чинником, що може пом'якшити морози, стане хмарність – а якщо небо проясниться, нічна температура в деяких районах може опуститися до -20 градусів. А за попередніми прогнозами, холодна погода може затриматися щонайменше до першої декади грудня. Але синоптики не виключають, що похолодання може ослабнути чи й виявитися менш тривалим.