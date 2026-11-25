Погода

Уже в ближайшие дни на центральную часть Европы, в том числе и на Польшу, обрушится арктический холод – местами температура может опуститься аж до -20 градусов, пишет DobraPogoda24.pl.

Adv

популярные видео

Как изменится погода в Европе?

В ближайшие дни в Центральной Европе изменится направление движения воздушных масс – вместо западных потоков придет холодный воздух из Северной Европы. Арктическое вторжение принесет морозы, которые в первую очередь охватят северные и восточные районы, а уже впоследствии распространятся на Польшу и соседние страны.

Ночные морозы накроют Польшу уже в ближайшие дни, но пока преимущественно на юге страны. С 26 по 28 ноября морозы охватят практически всю территорию страны. В отдельных регионах Польши температура ночью может опуститься до -12 градусов, а местами минусовые значения сохранятся даже днем.

Пик похолодания прогнозируется на 29 ноября, и оно продлится до 1 декабря, с возможным отклонением на один день. В течение этого времени минимальная температура во многих районах Польши может составлять от -5 до -20 градусов. А у поверхности земли в некоторых местах морозы могут оказаться даже сильнее.

Реклама

Однако основным фактором, который может смягчить морозы, станет облачность – а если небо прояснится, ночная температура в некоторых районах может опуститься до -20 градусов. А по предварительным прогнозам, холодная погода может задержаться как минимум до первой декады декабря. Однако синоптики не исключают, что похолодание может ослабнуть или оказаться менее продолжительным.