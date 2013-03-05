Життя мрії чи постійне випробування: моряк зруйнував найпоширеніші міфи про професію

Професія моряка є однією з найдавніших, а судноплавство – головною галуззю світової економіки. Але як це жити, коли замість будильника – шум хвиль, гамір міста замінює безмежний океан, а рідних та близьких не можеш бачити місяцями?

У рубриці "Ви соромились – ми спитали" 24 Канал спілкується з представниками різних професій. Ми ставимо їм ті питання, на які б ви хотіли отримати відповіді, але не наважилися запитати. Цього разу ми поспілкувалися з моряком, а точніше – 3-м механіком (3rd Engineer) Олександром Кривошеєю. Він розповів про виклики непростої професії, чесно зізнався, чи стає судно домом та зруйнував найпоширеніші міфи про професію.

Цікаво Вогонь не пробачає помилок: рятувальник відверто розповів, як елементарні речі провокують пожежі

Міфи та стереотипи про моряків

Ми поспілкувалися з Олександром Кривошеєю, який вже 9 років ходить у моря й океани на суховантажах та контейнеровозах. За цей час він став 3-м механіком (3rd Engineer), побував в Атлантичному океані, а також у Чорному, Середземному, Північному, Балтійському, Норвезькому та інших морях, які насправді й складно вже підрахувати. У відвертій розмові він розповів, якою насправді є професія моряка та як важко буває на початку такої кар'єри.

Чи правда, що деякі моряки забобонні та не беруть жінок на борт?

Я думаю, що так було приблизно років 50 тому, тоді, можливо, й існували такі забобони. До прикладу, я особисто працював в екіпажі, де на судні була кухар – жінка. І нічого поганого у цьому немає. Та і за весь час роботи я жодного разу не зустрічав таких людей, які б вважали, що нібито "жінка на кораблі – до біди".

І в тіктоці часто можна побачити, як жінки стають судноводіями (капітанами – 24 Канал) чи механіками.



Як живуть моряки, коли навколо лише вода / Фото, надане 24 Каналу

Існує міф, що у кожного моряка в кожному порту є кохана. Правда це чи ні?

Це дійсно найдурніший міф. Можливо, він прийшов з радянських часів, коли судна ходили лише між країнами свого союзу. Тоді, можливо, у портах і чекали коханки, але зараз – ні.

Я такого ще не зустрічав, щоб у когось була коханка. Зараз судна сучасні й з постійним доступом до інтернету. Ти постійно спілкуєшся зі своєю коханою дівчиною чи дружиною, тому стереотип про коханок – це просто міф.

За флотською традицією, об нове судно, яке спускають на воду, повинні розбити пляшку. Чи дотримуються цієї традиції зараз?

Так, звісно. Я й сам ставав свідком такого ритуалу, коли в Херсоні якось спускали нове судно на воду й об ніс корабля розбивали пляшку. Цей ритуал – щось на кшталт хрещення дитини. У такий спосіб моряки хочуть отримати захист для себе і свого корабля.

А який би стереотип хотілося зруйнувати особисто від себе?

Напевно, багато хто думає, що на судні існує якась романтика. Вода, світанки та заходи сонця, гарні пейзажі…

Але насправді – це просто робота. Ти, як і у будь-якій іншій професії, прокидаєшся за часом, збираєшся, приходиш у конкретні години на зміну, працюєш, завершуєш зміну, лягаєш спати. Це рутина і жодної романтики немає. Але часто люди, які ніколи не ходили в море, думають, що є у цій професії щось романтичне.



Судно – це не лише про романтику / Фото, надане 24 Каналу

Чи існує традиція або ритуал так званої "посвяти" для тих, хто вперше на судні?

Коли ти вперше приходиш в море, то твоє звання – кадет. Сама "посвята" залежить від екіпажу, тобто якщо у складі є люди, які вже десятки років віддали морю, то вони можуть запропонувати власні ритуали.

Наприклад, якщо ти вперше проходиш Босфор (протока у Туреччині – 24 Канал) або Гібралтарську протоку, то можуть влаштувати цілий захід на кормі судна. Тоді боцман може взяти великий скляний плафон, набрати у нього морську воду, і якщо ти новачок, то мусиш випити весь плафон тієї морської води.

Ця традиція існує для тих, хто йде на судноводіїв. Звісно, можна відмовитися і не пити, ніхто нікого не примушує через силу. Але така традиція існує.

У механіків є інший ритуал, який ми називаємо "маслопуп". Для тих, хто вперше вийшов у море, набирають відро відпрацьованого мастила. Новачка садять у бочку, а після – обливають цим відпрацьованим мастилом.

Кажуть, моряки бачать увесь світ. Чи дійсно захоплює подих від нової країни чи це рутина?

Класно – лише перший контракт. Мені, наприклад, пощастило і під час першого рейсу я побував відразу в 10 країнах Європи. Але з роками це все перетворюється на рутину і з'являється лише одне бажання – піти прогулятися містом, випити кави та спробувати місцеву їжу. Ми завжди так робимо, якщо маємо час. До речі, у моряків є традиція – завжди треба спробувати місцевого пива.

Я люблю колекціонувати монети різних валют. Завжди залишаю собі якусь копієчку. Вже за 9 років назбирав непоганий мішечок. Під час перших рейсів ще купував магніти, але на холодильнику щось швидко місце закінчилося.



Моряки люблять колекціонувати монети / Фото Unsplash, Steve Johnson

Судно – це не армія і не в'язниця, але дисципліна має бути

Чи буває так, що капітан набридне настільки, що хочеться його "випадково" загубити за бортом?

(Сміється) Звісно, всяке буває, але про таке і думки не може бути. Ми ж усі дорослі люди.

Звісно, може бути якась особиста неприязнь, як до людини, і всі ми різні. Але водночас ми всі зберігаємо субординацію. На флоті не заведено стрибати вище голови.

Мій безпосередній керівник – старший механік, тому особисто з капітаном я рідко контактую. Якщо виникають якісь проблеми, то можу звертатися і до капітана, але ні, думок викинути його за борт ніколи не було.

Будні моряка: дивіться відео

Як живуть моряки? Чи є у вас певний розпорядок дня та ритуали, які ви виконуєте на щоденній основі?

У мене, як у механіка, є два види графіка: змінний і вахтовий. Звичайний робочий день починається о 8:00 і закінчується о 17:00. Якщо говорити про вахтовий, то це робота 4 через 8: 4 години ти на вахті, 8 годин відпочиваєш.

Звичайний робочий день простіший. Ти прокинувся, пішов у камбуз на сніданок, який вже кухар приготував, спускаєшся у машинне відділення і працюєш. Під час цієї робочої зміни можуть проводитися якісь ремонтні роботи чи обслуговування механізмів.

О 12:00 ми всі разом йдемо на обід, а після – повертаємося на робочі місця. О 17:00 у механіків закінчується робоча зміна, ми йдемо відпочивати й це повністю наш вільний час. Звісно, якщо якась надзвичайна ситуація, то нас можуть викликати, а так – робочий день закінчився.



Коли робочий день видався занадто важким / Фото, надане 24 Каналу

Для довідки. Екіпаж одного судна складається з 12 – 15 осіб.

Вахтовий режим відрізняється. Коли заступаєш на таку зміну, то повинен зробити обхід всього машинного відділення й перевірити, щоб всі механізми працювали, щоб всі показники були в нормі. Такі обходи потрібно робити кожні 20 – 30 хвилин.

В інший час механік перебуває у центральному пункті управління та стежить за роботою всіх механізмів через монітори. Якщо виникне якась несправність, то система дасть тривогу.

У кожного своя каюта чи доводиться жити з сусідом? Якщо ж своя, то чи облаштовують якось каюту, щоб вона бодай трохи нагадувала дім?

У кожного своя каюта. Можливо, на старих суднах і були такі випадки, що був спільний гальюн (туалет – 24 Канал) чи душова. Рідко можуть зустрічатися каюти на двох. В основному вони розраховані на матросів.

Сучасна каюта за розмірами як звичайна спальня. Там є ліжко, шафа, стіл, диван, власна душова і гальюн.

Я люблю, щоб у каюті завжди було чисто. Можу покласти якийсь плед, щоб гарно було, і завжди беру фотографії своєї коханої дівчини та сім'ї.

Цікаво! З дому моряки беруть засоби особистої гігієни, а постільну білизну та рушники – видає компанія. Також на суднах для членів екіпажу є магазин, у якому буквально є все. Моряки можуть брати у ньому все необхідне, а вартість товарів потім вираховується із зарплати.



Стандартна каюта для моряків / Фото, надане 24 Каналу

Чи є на кораблі певні традиції: спільні ритуали, обіди, святкування? Чи є це відчуття сім'ї, коли місяцями пліч-о-пліч плаваєте?

Якщо дозволяє погода і немає жодних поломок чи надзвичайних ситуацій, то щонеділі ми влаштовуємо барбекю. Це дозволяє нам всім відпочити та перезавантажити мізки.

Також у вільний час ми можемо разом піти випити кави, подивитися якісь фільми чи серіали, пограти у PlayStation у кают-компанії (приміщення на судні, яке призначене для зборів команди, спільного відпочинку – 24 Канал).

Для довідки. Кожного рейсу члени екіпажу різні, і дуже рідко бувають випадки, коли команда повертається з рейсу і потрапляє на наступний з тими ж людьми. Щоразу – це нові люди, нова команда і нове судно. Звісно, є екіпажі, які закріплені за конкретним судном, але таке зустрічається рідко. За словами Олександра, за 9 років роботи він жодного разу не мав контрактів, щоб опинитися на одному й тому ж судні й з тими ж людьми, що був раніше.

Який момент повернення додому найприємніший після довгого рейсу?

Найприємніше – коли ти виходиш з аеропорту і тобі назустріч біжить кохана дівчина та сім'я.

Складні виклики роботи у морі

Ти згадував, що найдовший твій рейс тривав 11 місяців. Як за цей час не зійти з розуму, адже навколо лише вода?

Перші контракти – найважчі. Найскладнішими є моменти, коли тижнями не можеш поговорити з рідними. На старих кораблях раніше не було суднового інтернету й ти не міг зателефонувати батькам чи дівчині. Звісно, зараз легше, бо ти маєш зв'язок з рідними 24/7. Сучасні судна мають Starlink.

Напевне, як і в кожного моряка, виникали думки покинути професію. Але потім ти повертаєшся додому, минає місяць-два і знову з'являються думки: "Пора у море".



Море завжди кличе знову / Фото, надане 24 Каналу

Яка найкритичніша ситуація ставалася на судні під час твоєї роботи?

Якось на судні у нас утворилася дірка. Я прийшов на перезмінку, а у машинному відділенні нікого немає. Це було дивно, тому я почав робити обхід судна. Коли дійшов до рульового механізму, то побачив там воду. Другий механік, якого я мав замінити, бігає, щось робить.

Це був перший і єдиний раз, коли я опинився в ситуації, що ми тонемо.

Тоді сповістили капітана, зупинили судовий механізм, відкачали воду, залатали діру. Далі вже приїжджають аквалангісти й заварюють діру.

Як визначити, що шторм закінчився: по прогнозу погоди чи по тому, що тебе вже не нудить?

Я потрапляв у шторм максимум 9 балів (за 12-бальною шкалою). Треба просто міцно триматися під час роботи (сміється). Коли сильний шторм, то тебе у прямому сенсі підкидає з ліжка.

Головне – встигнути все заховати у шафу та шухлядки. Вони, до слова, на випадок штормів мають спеціальні гачки, щоб нічого не вилетіло.

А що ви робите у випадку, якщо хтось захворів? Чи бувають випадки, що ти йшов, впав, прокинувся – гіпс?

На судні, здається, є ліки проти усіх можливих хвороб. Також на борту є госпіталь, де можуть зробити негайну операцію. У таких випадках на корабель прилітає кваліфікований лікар, який надає допомогу. Якщо є необхідність, то з корабля евакуюють до найближчої лікарні гелікоптером.

Нас також навчають надавати першу медичну допомогу. Кожні 5 років ти повинен підтверджувати свої знання та отримувати відповідний сертифікат.

Часто судно супроводжують маленькі друзі: дивіться відео

А чи є алгоритм дій для різних надзвичайних ситуацій?

Щосуботи, якщо у морі гарна погода і немає поломок, відбуваються навчальні тривоги: як діяти під час пожежі, як евакуювати людину із задимленого приміщення, як зробити масаж серця – все проходимо.

Кожен член екіпажу на випадок надзвичайної ситуації має свою роль. І це відпрацьовується під час навчальних тривог, щоб у випадку реальної небезпеки ніхто не стресував і чітко розумів, що йому робити.

Якщо людина опиналася за бортом, то спочатку кидають рятувальний круг чи питають наскільки тепла вода?

Якщо виявили, що зник член екіпажу, то відразу повідомляють капітана. Тоді судно відразу сповільнюється, і ми повинні за 30 хвилин обшукати все судно. Якщо людини немає, то судно розвертається і йде зворотним маршрутом. Водночас треба зв'язатися з владою найближчої країни та повідомити, що людина опинилася за бортом.

Якщо ж це сталося у моменті, до прикладу змило хвилею під час роботи, то відразу ж кидають у воду рятувальний круг з прив'язаним тросом. Якщо море спокійне, то спускають шлюпку. Це все я знаю лише з інструкцій, бо, слава Богу, не опинявся у таких ситуаціях.