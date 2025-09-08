Ще три роки тому Сейм Латвії ухвалив зміни до закону про імміграцію: росіяни, що проживали у Латвії, мали підтвердити знання державної мови.

841 громадянин Росії має покинути Латвію до середини жовтня – а все через те, що вони не змогли скласти іспит на знання латиської мови, повідомляє 24 Канал з посиланням на LTV.

Цікаво Польща масово депортує іноземців: українці теж у списку

Чому росіяни мають покинути Латвію?

Три роки тому, після ухвалення змін до Закону про імміграцію, тільки 46% росіян склали тест на знання латиської мови на рівні А2. Решті надали два роки на те, аби скласти його – і цей термін стікає у найближчі кілька місяців.

Але 841 громадянин Росії проігнорував зобов'язання скласти мовний тест – і Управління у справах громадянства та міграції Латвії вже надіслало їм листи з повідомленням: вони мають час до 13 жовтня, аби покинути Латвію.

Після змін до закону 3871 росіянин отримав два роки для того, аби вивчити мову та пройти перевірку знань. І за словами голови управління Майри Розе, протягом всього цього часу за росіянами зберігалися усі соціальні гарантії.

Зараз кількість заявок на повторне складання іспиту з мови зростає – адже термін, в який це ще можна зробити, вже добігає кінця. Один росіянин навіть намагався довести своє володіння мовою аж 8 разів.

Для більшості росіян, що мають повторно складати мовний тест, продовжений термін та вивчення латиської завершиться у першій половині наступного року. У січні він стече для 410 осіб, у лютому – для 462. У березні – 821, у квітні та травні – 1158 та 548 відповідно. Якщо до кінця вересня вони не перескладуть іспит, їх також депортують.

Разом із мовним тестом, усі росіяни мають пройти перевірку безпеки – тільки за останні два роки служби виявили 327 громадян Росії, яким відмовили у дозволі на проживання через потенційну загрозу національній безпеці Латвії. Ще сім росіян внесли до так званого чорного списку за рекомендацією Служби безпеки.

