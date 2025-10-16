Сушені гриби не належать до продуктів тваринного походження. А, отже, не підпадають під імпортні обмеження Європейського Союзу.

Однак митники залишають за собою право утилізувати будь-який продукт, якщо є сумніви щодо його безпечності. Про те, чи можна з собою перевозити сушені гриби і як це робити, розповідає 24 Канал.

Чи можна везти сушені гриби через кордон?

Митні правила не забороняють перевозити сушені гриби, проте введені обмеження. Фізичні особи можуть перевозити до 2 кілограмів. Гриби повинні бути надійно упаковані й не мати жодних ознак інфекції чи плісняви.

Щоб уникнути проблем, найкращим рішенням буде:

запакувати гриби у прозорий пакет або контейнер;

покласти їх в легкодоступне місце (ручну поклажу);

додати коротку записку з назвою виду грибів.

Для ввезення понад передбачену норму необхідно мати на руках фітосанітарний паспорт.

Загалом, мандрівникам рекомендується перевозити невелику кількість сушених грибів для особистого використання під час подорожей за кордон. Як правило, не виникає жодних проблем.

Що не можна перевозити через кордон?

Заборонено перевозити зброю, боєприпаси, наркотичні речовини, отрути, радіоактивні та вибухові речовини, предмети культурної цінності, анульовані цінні папери та товари з порушенням прав інтелектуальної власності, зауважує Митна служба України.

Обмеження стосуються також їжі: заборонено перевозити сало, ковбаси, свіже м'ясо, молочні продукти; на цигарки та алкоголь діють обмеження.

Що ще треба знати про перетин кордону?