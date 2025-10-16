Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Державну митну службу.
У чому причина затримок руху?
Як пояснили прикордонники, причина – профілактичне обслуговування вагових комплексів та монтаж нових систем радіаційного контролю на польській стороні.
Через це проїзд вантажного транспорту може бути обмеженим, а черги – збільшитися. Водіїв закликають планувати маршрути заздалегідь і, за можливості, користуватися іншими пунктами пропуску.
Інші пункти пропуску з Україною в Польщу
На сайті Державної прикордонної служби України нагадали про інші шляхи перетину кордону:
- Ягодин – Дорогуськ (автомобільний);
- Рава-Руська – Гребенне;
- Шегині – Медика (автомобільний, пішохідний);
- Устилуг – Зосин;
- Грушів – Будомєж.
Черги на кордоні з Польщею / Фото РБК-Україна
Що цьому передувало?
- Раніше ми писали, що з 12 жовтня 2025 року в країнах ЄС почала діяти нова біометрична система контролю на кордонах, яка замінює традиційні штампи у паспортах.
- Ця система покликана покращити безпеку та полегшити моніторинг в'їзду та виїзду громадян третіх країн, включаючи українців, при їхніх подорожах до та з Європи.