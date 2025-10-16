Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственную таможенную службу.

В чем причина задержек движения?

Как объяснили пограничники, причина – профилактическое обслуживание весовых комплексов и монтаж новых систем радиационного контроля на польской стороне.

Из-за этого проезд грузового транспорта может быть ограниченным, а очереди – увеличиться. Водителей призывают планировать маршруты заранее и, по возможности, пользоваться другими пунктами пропуска.

Другие пункты пропуска из Украины в Польшу

На сайте Государственной пограничной службы Украины напомнили о других путях пересечения границы:

Ягодин – Дорогуск (автомобильный);

Рава-Русская – Гребенное;

Шегини – Медика (автомобильный, пешеходный);

Устилуг – Зосин;

Грушев – Будомеж.



Очереди на границе с Польшей / Фото РБК-Украина

Что этому предшествовало?