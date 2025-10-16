Сушеные грибы не относятся к продуктам животного происхождения. А, следовательно, не подпадают под импортные ограничения Европейского Союза.

Однако таможенники оставляют за собой право утилизировать любой продукт, если есть сомнения относительно его безопасности. О том, можно ли с собой перевозить сушеные грибы и как это делать, рассказывает 24 Канал.

Можно ли везти сушеные грибы через границу?

Таможенные правила не запрещают перевозить сушеные грибы, однако введены ограничения. Физические лица могут перевозить до 2 килограммов. Грибы должны быть надежно упакованы и не иметь никаких признаков инфекции или плесени.

Чтобы избежать проблем, лучшим решением будет:

упаковать грибы в прозрачный пакет или контейнер;

положить их в легкодоступное место (ручную кладь);

добавить короткую записку с названием вида грибов.

Для ввоза сверх предусмотренной нормы необходимо иметь на руках фитосанитарный паспорт.

В общем, путешественникам рекомендуется перевозить небольшое количество сушеных грибов для личного использования во время путешествий за границу. Как правило, не возникает никаких проблем.

Что нельзя перевозить через границу?

Запрещено перевозить оружие, боеприпасы, наркотические вещества, яды, радиоактивные и взрывчатые вещества, предметы культурной ценности, аннулированные ценные бумаги и товары с нарушением прав интеллектуальной собственности, замечает Таможенная служба Украины.

Ограничения касаются также пищи: запрещено перевозить сало, колбасы, свежее мясо, молочные продукты; на сигареты и алкоголь действуют ограничения.

Что еще надо знать о пересечении границы?