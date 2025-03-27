Бузок у Польщі: чому не можна рвати та що каже закон

Польща, відома своєю багатою культурною спадщиною та різноманітними природними ландшафтами, продовжує приваблювати туристів з усього світу. Серед багатьох природних пам'яток країни – бузок. Ним можна помилуватися на кожному кроці – у ботанічних садах, парках, на вулицях і навіть на фасадах будинків.

Саме ця рослина займає в країні особливе місце й до неї вимагають відповідного відношення, зокрема забороняють рвати. Чому не можна рвати бузок в Польщі розповідає 24 Канал.

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Чому не можна рвати бузок в Польщі

Бузок, що походить зі Східної Азії та Східної Європи, завоював серця садівників і декораторів по всьому світу. Перші згадки про цю улюблену квітку можна знайти в Петриченковій Гарі. Відтоді бузок поширився по всьому світу, символізуючи любов, відданість, красу і благородство.

У Польщі ця рослина знайшла другий дім. Особливо в таких містах, як Вроцлав, Варшава та Краків. Тут кожен парк та сад прикрашений бузком.

Польське законодавство забороняє збирати бузок. В охоронних територіях і національних парках діють обмеження, що стосуються збирання рідкісних рослин, зокрема й бузку. Особи, які порушують ці правила можуть зіткнутися з юридичними наслідками.



Чому в Польщі не можна рвати бузок / Фото Unsplash

Крім того, це шкодить рослині. Коли гілки ламають, вони стають вразливими до припливу вологи, бактерій та плісняви в місці зламу, що потенційно може призвести до різних захворювань. Пошкодження можуть перешкоджати цвітінню бузку, впливаючи на його ріст та естетичну привабливість.

Тому краще оцінити красу бузку в його природному середовищі існування, а не зривати собі додому.

До слова, а про речі, які можуть здивувати в Італії, ми розповідали раніше.