Именно это растение занимает в стране особое место и к нему требуют соответствующего отношения, в частности запрещают рвать. Почему нельзя рвать сирень в Польше рассказывает 24 Канал.

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Почему нельзя рвать сирень в Польше

Сирень, происходящая из Восточной Азии и Восточной Европы, завоевала сердца садоводов и декораторов по всему миру. Первые упоминания об этом любимом цветке можно найти в Петриченковой Гаре. С тех пор сирень распространилась по всему миру, символизируя любовь, преданность, красоту и благородство.

В Польше это растение нашло второй дом. Особенно в таких городах, как Вроцлав, Варшава и Краков. Здесь каждый парк и сад украшен сирени.

Польское законодательство запрещает собирать сирень. В охранных территориях и национальных парках действуют ограничения, касающиеся сбора редких растений, в том числе и сирени. Лица, которые нарушают эти правила, могут столкнуться с юридическими последствиями.



Почему в Польше нельзя рвать сирень / Фото Unsplash

Кроме того, это вредит растению. Когда ветви ломают, они становятся уязвимыми к притоку влаги, бактерий и плесени в месте излома, что потенциально может привести к различным заболеваниям. Повреждения могут препятствовать цветению сирени, влияя на его рост и эстетическую привлекательность.

Поэтому лучше оценить красоту сирени в его естественной среде обитания, а не срывать себе домой.

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