Макрон відреагував на кричущу заяву Лувру: картину "Мона Ліза" перенесуть

Нещодавно музей Лувр звернувся до влади через критичний стан приміщення, що загрожує цінним витворам мистецтва. Президент Франції Еммануель Макрон відреагував.

Макрон виступив у Луврі у вівторок, 28 січня. Він заявив, що відома картина Леонардо да Вінчі "Мона Ліза", яка зберігається в цьому музеї, отримає власне приміщення. Про це пише 24 Канал із посиланням на BFMTV.

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Куди перенесуть "Мона Лізу"

Макрон повідомив, що картину перенесуть з Лувру й виставлять "у спеціальному місці" неподалік.

Президент уточнив, що нове приміщення буде доступне окремо від решти музею і матиме свій вхідний квиток та умови, які дозволять "інший і більш спокійний спосіб відвідування".

Він додав, що це "відповідає тому, на що заслуговує "Мона Ліза".

Раніше керівництво музею говорило про те, що для цієї картини необхідно збудувати окреме крило з іншим входом, оскільки у теперішньому приміщенні виникає тиснява.



Паризький Лувр потребує реставрації / Pexels

Наразі "Мона Ліза" розміщена у найбільшому залі Лувру Salle des États, за захисною скляною вітриною. Однак там також експонують роботи венеційських майстрів 16-го століття. Крім цього, в іншому кінці кімнати виставлена найбільша картина Лувру – "Весілля в Кані" Паоло Веронезе.

Що буде з самим Лувром

Еммануель Макрон анонсував реставрацію та розширення музею. Він пообіцяв, що для Лувру зроблять "новий парадний вхід", аби "відновити баланс у відвідуванні" музею і повернути парижанам доступ до нього.

Також він запропонував, щоб з 2026 року вхідні квитки для гостей з країн поза межами ЄС коштували дорожче.

За словами Еммануеля Макрона, реставрація та нові зали повинні бути зроблені таким чином, щоб музей мав змогу приймати не менш як 12 мільйонів відвідувачів на рік».

Довідка. У 2024 році музей прийняв 8,7 мільйона відвідувачів (80% з яких були іноземцями). До пандемії COVID-19 щорічно він пропускав близько 10 мільйонів відвідувачів.