Макрон выступил в Лувре во вторник, 28 января. Он заявил, что известная картина Леонардо да Винчи "Мона Лиза", которая хранится в этом музее, получит собственное помещение. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на BFMTV.

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Куда перенесут "Мона Лизу"

Макрон сообщил, что картину перенесут из Лувра и выставят "в специальном месте" неподалеку.

Президент уточнил, что новое помещение будет доступно отдельно от остального музея и будет иметь свой входной билет и условия, которые позволят "другой и более спокойный способ посещения".

Он добавил, что это "соответствует тому, на что заслуживает "Мона Лиза".

Ранее руководство музея говорило о том, что для этой картины необходимо построить отдельное крыло с другим входом, поскольку в нынешнем помещении возникает давка.



Парижский Лувр нуждается в реставрации / Pexels

Сейчас "Мона Лиза" размещена в самом большом зале Лувра Salle des États, за защитной стеклянной витриной. Однако там также экспонируют работы венецианских мастеров 16-го века. Кроме этого, в другом конце комнаты выставлена самая большая картина Лувра – "Свадьба в Кане" Паоло Веронезе.

Что будет с самим Лувром

Эммануэль Макрон анонсировал реставрацию и расширение музея. Он пообещал, что для Лувра сделают "новый парадный вход", чтобы "восстановить баланс в посещении" музея и вернуть парижанам доступ к нему.

Также он предложил, чтобы с 2026 года входные билеты для гостей из стран за пределами ЕС стоили дороже.

По словам Эммануэля Макрона, реставрация и новые залы должны быть сделаны таким образом, чтобы музей мог принимать не менее 12 миллионов посетителей в год".

Справка. В 2024 году музей принял 8,7 миллиона посетителей (80% из которых были иностранцами). До пандемии COVID-19 ежегодно он пропускал около 10 миллионов посетителей.