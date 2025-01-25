Руководство музея обратилось к правительству Франции, чтобы оно срочно помогло восстановить и реконструировать выставочные залы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Le Parisien.

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Руководство Лувра жалуется на состояние музея

Глава Лувра Лоуренс де Карс сообщил, что здание музея в ужасном состоянии. Кроме проблем с водой, там есть "тревожные колебания температуры", которые угрожают произведениям искусства.

Также он жалуется на сами условия в Лувре. По его словам, теперь визит в музей стал "физическим испытанием" для посетителей, ведь там проблемы с санитарией, не хватает места, а произведения искусства трудно найти из-за "неадекватных вывесок".

И это еще не все – де Карс заметил, что все посетители заходят через западный вход в виде пирамиды, однако летом там очень жарко. Поскольку вход под стеклянной пирамидой, там создается "парниковый эффект". Это не очень хорошо для людей, которые находятся в давке в очередях.

Поэтому, кроме реконструкции, музей рассматривает возможность строительства нового входа на восточном конце здания, чтобы уменьшить скопление посетителей у входа в пирамиду. А руководство предлагает сделать новое крыло для тех, кто пришел увидеть "Мона Лизу".



Очередь к "Мона Лизе" / Pexels

Справка. Лувр – самый популярный музей Парижа. В прошлом году его посетили 8,7 миллионов человек.

Журналисты Le Parisien со ссылкой на источники сообщили, что сейчас уже начались переговоры между офисом французского президента Эмманюэля Макрона, Министерством культуры Франции и Лувром.

Впоследствии стало известно, что 28 января Макрон лично приедет в Лувр.