Керівництво музею звернулося до уряду Франції, щоб він терміново допоміг відновити й реконструювати виставкові зали. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Le Parisien.

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Керівництво Лувру скаржиться на стан музею

Очільник Лувру Лоуренс де Карс повідомив, що будівля музею у жахливому стані. Окрім проблем з водою, там є "тривожні коливання температури", які загрожують творам мистецтва.

Також він скаржиться на самі умови у Луврі. За його словами, тепер візит до музею став "фізичним випробуванням" для відвідувачів, адже там проблеми із санітарією, бракує місця, а твори мистецтва важко знайти через "неадекватні вивіски".

І це ще не все – де Карс зауважив, що всі відвідувачі заходять через західний вхід у вигляді піраміди, однак влітку там дуже спекотно. Оскільки вхід під скляною пірамідою, там створюється "парниковий ефект". Це не дуже добре для людей, які перебувають у тисняві в чергах.

Тому, крім реконструкції, музей розглядає можливість будівництва нового входу на східному кінці будівлі, щоб зменшити скупчення відвідувачів біля входу в піраміду. А керівництво пропонує зробити нове крило для тих, хто прийшов побачити "Мона Лізу".



Черга до "Мона Лізи" / Pexels

Довідка. Лувр – найпопулярніший музей Парижа. Минулого року його відвідали 8,7 мільйона людей.

Журналісти Le Parisien з посиланням на джерела повідомили, що наразі вже почались перемовини між офісом французького президента Емманюеля Макрона, Міністерством культури Франції та Лувром.

Згодом стало відомо, що 28 січня Макрон особисто приїде до Лувру.