Говорится о Северной Корее. Там разрешены только официальные пропагандистские игры, разработанные местными студиями. Они прославляют режим и демонизируют Запад. Об этом пишет 24 Канал.

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За нарушение правил могут казнить

Большинство видеоигр, которые созданы в других странах, не соответствуют пропагандистской линии КНДР. Например, западные игры могут содержать свободу выбора, иностранную культуру или даже критику тоталитаризма. Это может дать людям альтернативный взгляд на мир, что является угрозой для режима, который пытается контролировать население.

Некоторые северокорейцы контрабандой достают флешки с западными или южнокорейскими играми. Но если человека поймают с такой игрой, его ждет суровое наказание.

При этом большинство северокорейцев не имеют доступа к современным компьютерам или консолям, поэтому далеко не все могут играть в игры, завезенные контрабандой.

Однако с правительством КНДР рисковать опасно для жизни. Там действительно строго наказывают тех, кто нарушает правила. В 2021 году в КНДР казнили студента, который контрабандой завез флешку с сериалом "Игра в кальмара". А юноша, который приобрел ее, получил пожизненное заключение.



В КНДР можно играть только в игры от правительства / Pexels

К слову, был период, когда видеоигры были запрещены и в Греции.

Что известно о запрете видеоигр в Греции

В 2002 году греческое правительство приняло закон, который запрещал все электронные игры. Это сделали под предлогом борьбы с нелегальным азартным бизнесом, но закон получился настолько размытым, что под запрет попали даже обычные игры.

Людей штрафовали и арестовывали просто за то, что они играли в компьютерные игры в интернет-клубах. Но закон вызвал международный скандал, его раскритиковали и в 2003 году он перестал действовать.