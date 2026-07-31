"Повернення мають бути швидкими": у ЄС різко відреагували на наплив мігрантів в Іспанії

30 липня мігранти з Марокко прорвалися до Іспанії через північноафриканський анклав Сеута. І дії іспанської влади викликали невдоволення вже в кількох урядів країн ЄС.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що події у Сеуті є "неприйнятними", а Європейський Союз не може дозволити будь-кому прибувати без дотримання правил.

Як в Європі реагують на прорив мігрантів до Сеути?

Урсула фон дер Ляєн вже заявила, що Єврокомісія тісно співпрацює з Іспанією, а комісар з питань міграції Магнус Бруннер готовий вирушити до критичних точок, де й відбувся прорив мігрантів через кордон Іспанії.

Країні нададуть додаткову оперативну підтримку, включно й через Frontex, аби забезпечити швидке повернення людей додому.

Небезпечні перетини кордону мають негайно припинитися. Мережі контрабанди мають бути розгромлені. А повернення мають бути швидкими, як це дозволяють наші правила. Я доручив двом комісарам надати підтримку для контролю ситуації,

– написала Урсула фон дер Ляєн.

Тим часом низка урядів європейських країн різко розкритикували Іспанію за нездатність забезпечити прикордонний контроль у північноафриканському анклаві. Прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні ще у четвер заявила, що Рим готовий вжити заходів для захисту власних кордонів – аж до виключення Іспанії з Шенгенської зони.

Написала у X про те, що Іспанія повністю провалила завдання щодо захисту кордону Шенгенської зони, й міністерка внутрішніх справ Фінляндії Марі Рантанен.

Так далі не може тривати. Усі європейські країни мають підтримати пропозицію Мелоні. Країни, які не виконують своїх зобов’язань щодо захисту зовнішнього кордону, не можуть бути членами Шенгенської зони,

– заявила вона.

Президент Литви Гітанас Науседа повідомив, що Європейський Союз не може дозволити собі мати "діряві кордони" та наголосив, що на засіданнях Європейської ради робитиме усе, аби ЄС мав чітку міграційну політику.

За його словами, ситуація, що виникла в Сеуті, ставить під сумнів функціонування Шенгенської зони та стабільності ЄС, а також створює стимули для появи внутрішніх бар'єрів та кордонів.

Тим часом міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс перейшов до дій та оголосив про негайне посилення контролю на кордоні з Іспанією через міграційну кризу. Для проведення ретельних перевірок також залучили Прикордонні сили швидкого реагування.

Що потрібно знати про міграційну кризу в Іспанії?

30 липня, у четвер, через кордон Іспанії у північноафриканському анклаві Сеута прорвалися нелегальні мігранти Марокко. Зараз їх кількість оцінюють приблизно у 49 000. Причина масового прориву наразі невідома, та напередодні у липні Верховний суд Іспанії постановив, що повертати мігрантів, яких спіймають у морі на спробі незаконно потрапити до країни, не можна.

Наразі Іспанія та Марокко вже тісно співпрацюють щодо повернення людей, а сотні мігрантів залишають Сеуту й самі.