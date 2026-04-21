Не медицина і не право: які спеціальності обирають українці у Польщі

Українські студенти дедалі активніше обирають навчання за кордоном, і Польща впевнено зберігає позиції одного з найпопулярніших напрямів для здобуття вищої освіти. За оцінками експертів, кількість українських вступників у польських університетах щороку зростає.

Які спеціальності найчастіше обирають українці у Польщі – пише видання InPoland.

Які спеціальності у топі серед українських студентів?

Серед найпопулярніших спеціальностей традиційно лідирують логістика та менеджмент. За словами експертки з європейської освіти Алли Бердник, ці напрями залишаються стабільно затребуваними на ринку праці. Випускники таких програм мають хороші шанси швидко знайти роботу – як у Польщі, так і в інших країнах Європейського Союзу.

Не менш популярними є ІТ-спеціальності. Українські студенти активно обирають:

програмування,

комп'ютерні науки та інші напрями, пов'язані з цифровими технологіями.

Також зростає інтерес до вузькопрофільних технічних і інноваційних спеціальностей, які відкривають доступ до сучасних галузей економіки.



Чому українці обирають Польщу?

Як пише RealConsult, це пояснюється поєднанням кількох факторів:

доступною вартістю навчання,

територіальною близькістю,

а також реальними можливостями для подальшого працевлаштування в Європі.

Важливу роль у виборі країни навчання відіграє і міжнародне визнання дипломів. Освіта, здобута в польських університетах, визнається в більшості країн ЄС, а також у Канаді. Це значно розширює кар'єрні перспективи випускників і дозволяє їм будувати професійний шлях на глобальному рівні. Таким чином, Польща залишається привабливим освітнім хабом для українців, а вибір спеціальностей дедалі більше орієнтується на практичність і перспективи працевлаштування.

Хто з українських робітників матиме найбільший попит у Польщі?

У 2026 році польський ринок праці зберігатиме попит на українських працівників у секторах логістики, будівництва, переробної промисловості, HoReCa та ритейлу. Найвищі зарплати в Польщі можуть очікувати українські фахівці з високою кваліфікацією в сферах IT, інженерії та машинобудування.