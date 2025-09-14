Країна, що була визнана найгіршою у світі для життя цьогоріч, може похвалитися багатьма природними пам'ятками та заповідниками, але мільйони людей у ній навіть не мають доступу до питної води.

Цього року за рівнем життя найгіршою країною було визнано Нігерію – африканську державу у Гвінейській затоці, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

Яка країна визнана найгіршою для життя?

Згідно з даними ООН та звітами WorldPopulationReview, саме Нігерія 2025 року є найгіршою для життя країною, випередивши навіть охоплені війною Ірак та Афганістан. Країна бореться із бідністю, проблемами зі здоров'ям, поганою інфраструктурою та погіршенням стану навколишнього середовища.

Станом на зараз 57 мільйонів нігерійців не мають доступу до безпечної води, а понад 130 мільйонів не мають належної санітарії. Водночас понад 10 мільйонів дітей у Нігерії не відвідують школи.

Індекс якості життя у країні визначають за кількома ключовими факторами, як-от охорона здоров'я, вартість життя, клімат та чимало інших. І що вищий показник країни в індексі, то кращий рівень життя. Нігерія набрала всього 21,5 бала, що відображає глибоко вкорінені у країні проблеми.

На рейтинг Нігерії впливає й економічна криза – найгірша за останнє покоління. Річна інфляція у Нігерії досягає майже 30%, що призводить до девальвації валюти та зростання рівня бідності.

Бангладеш зовсім трохи відстає від найгіршої якості життя – на це впливають такі фактори, як бідність, неналежна охорона здоров'я та високий рівень забруднення повітря й води. А трійку лідерів замикає Венесуела, що переживає тривалу гуманітарну кризу.

