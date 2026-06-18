Ці країни найгостинніше ставляться до мігрантів: несподіваний переможець

Переїхати за кордон – це лише перший крок для мігрантів. Після цього потрібно адаптуватися до нового середовища, освоїти іншу мову, познайомитися з місцевою культурою та людьми. І в деяких країнах зробити це простіше, ніж в інших.

По-справжньому обрахувати гостинність країни до мігрантів неможливо – але все ж можна оцінити кілька факторів, що впливають на адаптацію до нового життя. і в новому звіті страхової компанії для експатів проаналізували безпеку, загальний досвід мігрантів та їхній рівень зайнятості, пише Euronews.

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Які країни та міста найгостинніші для мігрантів?

Новий звіт оцінив досвід мігрантів у різних країнах за 6 факторами:

досвід експатів;

чисельність мігрантів;

рівень зайнятості іноземців;

ставлення місцевих до мігрантів;

безпека;

відкритість візового режиму.

І найгостинніша країна світу за сумісництвом є також і найдорожчою – і це Ісландія. Там рівень зайнятості іноземних громадян дуже високий – 84,2%. Можливостей для працевлаштування чимало, а рівень соціальної довіри – високий.

Друге місце посіла ще одна несподівана європейська країна, яку чимало українців взагалі не розглядають для міграції – Люксембург. Там частка мігрантів серед населення дуже велика – понад половина мешканці приїздять з-за кордону. А це означає, що банківська справа, житло тощо розраховані на іноземців.

У Люксембурзі нескладно знайти багатомовне робоче місце, і, скоріш за все, чимало колег також матимуть нещодавній досвід переїзду.

Ось які ще країни опинилися у списку:

Нова Зеландія;

Австралія;

Швейцарія;

Ірландія;

Колумбія;

Чехія;

Португалія;

Австрія.

А ось щодо міст, що найгостинніше ставляться до мігрантів, варто також розглянути список найщасливіших міст світу. Там локації оцінюють за безпекою та дружелюбністю громадськості. І загальний рейтинг очолює швейцарський Цюрих. Четверте місце у світі і друге у Європі посів Копенгаген, а за ним – Мюнхен та Прага.