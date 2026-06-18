По-настоящему оценить гостеприимство страны по отношению к мигрантам невозможно — но всё же можно проанализировать несколько факторов, влияющих на адаптацию к новой жизни. В новом отчете страховой компании для экспатов проанализировали безопасность, общий опыт мигрантов и их уровень занятости, пишет Euronews.

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Какие страны и города самые гостеприимные для мигрантов?

В новом отчете оценили опыт мигрантов в разных странах по 6 факторам:

опыт экспатов;

число мигрантов;

уровень занятости иностранцев;

отношение местных жителей к мигрантам;

безопасность;

открытость визового режима.

И самая гостеприимная страна мира по совместительству является также и самой дорогой – это Исландия. Там уровень занятости иностранных граждан очень высок – 84,2%. Возможностей для трудоустройства немало, а уровень социального доверия — высокий.

Второе место заняла ещё одна неожиданная европейская страна, которую многие украинцы вообще не рассматривают в качестве места миграции – Люксембург. Там доля мигрантов среди населения очень велика — более половины жителей приезжают из-за рубежа. А это означает, что банковское дело, жилье и т. д. рассчитаны на иностранцев.

В Люксембурге несложно найти многоязычное рабочее место, и, скорее всего, у многих коллег также будет недавний опыт переезда.

Вот какие еще страны оказались в списке:

Новая Зеландия;

Австралия;

Швейцария;

Ирландия;

Колумбия;

Чехия;

Португалия;

Австрия.

А что касается городов, наиболее гостеприимно относящихся к мигрантам, стоит также рассмотреть список самых счастливых городов мира. Там города оцениваются по уровню безопасности и дружелюбия местного населения. Общий рейтинг возглавляет швейцарский Цюрих. Четвертое место в мире и второе в Европе занял Копенгаген, а за ним — Мюнхен и Прага.