По-настоящему оценить гостеприимство страны по отношению к мигрантам невозможно — но всё же можно проанализировать несколько факторов, влияющих на адаптацию к новой жизни. В новом отчете страховой компании для экспатов проанализировали безопасность, общий опыт мигрантов и их уровень занятости, пишет Euronews.
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Какие страны и города самые гостеприимные для мигрантов?
В новом отчете оценили опыт мигрантов в разных странах по 6 факторам:
- опыт экспатов;
- число мигрантов;
- уровень занятости иностранцев;
- отношение местных жителей к мигрантам;
- безопасность;
- открытость визового режима.
И самая гостеприимная страна мира по совместительству является также и самой дорогой – это Исландия. Там уровень занятости иностранных граждан очень высок – 84,2%. Возможностей для трудоустройства немало, а уровень социального доверия — высокий.24 Канал – в WhatsApp Подпишитесь, чтобы не потерять и читать проверенные новости
Второе место заняла ещё одна неожиданная европейская страна, которую многие украинцы вообще не рассматривают в качестве места миграции – Люксембург. Там доля мигрантов среди населения очень велика — более половины жителей приезжают из-за рубежа. А это означает, что банковское дело, жилье и т. д. рассчитаны на иностранцев.
В Люксембурге несложно найти многоязычное рабочее место, и, скорее всего, у многих коллег также будет недавний опыт переезда.
Вот какие еще страны оказались в списке:
- Новая Зеландия;
- Австралия;
- Швейцария;
- Ирландия;
- Колумбия;
- Чехия;
- Португалия;
- Австрия.
А что касается городов, наиболее гостеприимно относящихся к мигрантам, стоит также рассмотреть список самых счастливых городов мира. Там города оцениваются по уровню безопасности и дружелюбия местного населения. Общий рейтинг возглавляет швейцарский Цюрих. Четвертое место в мире и второе в Европе занял Копенгаген, а за ним — Мюнхен и Прага.