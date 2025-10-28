Не Іспанія чи Франція: названо найкращий напрямок для подорожей у 2025 році

До списку номінантів на найкращий напрямок для подорожей ввійшли 12 кандидатів з Європи. І з них саме три курорти однієї країни названо найвдалішими для поїздок цьогоріч.

Португалію на цьогорічній церемонії World Travel Awards було визнано найкращою країною для подорожей, повідомляє 24 Канал. Країна повернула собі це звання, після того, як торік поступилася Греції.

Куди найкраще їхати у 2025 році?

Найкращим напрямком у Європі цьогоріч визнано Португалію – з 2017 року країна отримувала цю нагороду вже шість разів. Державний секретар з питань туризму, торгівлі та послуг Португалії, Педро Мачадо, заявив, що відзнака відображає "працю, відданість та якість усіх фахівців".

Португалія вже протягом багатьох років складає чималу конкуренцію іншим країнам як туристична точка – і особливої уваги заслуговують Мадейра, Лісабон та Порту. Перший напрямок взагалі отримав титул "найкращого острівного місця у Європі".

Тим часом Лісабон відзначили як одну з найкращих локацій для любителів міського відпочинку.

Куди ще варто поїхати у 2025 році?

Окрім Португалії, ще кілька незвичних локацій отримали відзнаки, пише Euronews.

Уеска-ла-Магія . Цей гірський район в Іспанії вважається найкращим місцем для пригодницького туризму – і цьогоріч навіть потіснив популярні Азорські острови, що отримали нагороду торік.

. Цей гірський район в Іспанії вважається найкращим місцем для пригодницького туризму – і цьогоріч навіть потіснив популярні Азорські острови, що отримали нагороду торік. Батумі – прибережне місто вважається однією з перлин Грузії, і воно підходить для поїздки в будь-яку пору року.

– прибережне місто вважається однією з перлин Грузії, і воно підходить для поїздки в будь-яку пору року. Дубровник у Хорватії вкотре визнали провідним круїзним напрямком.

у Хорватії вкотре визнали провідним круїзним напрямком. А ось столиця Греції Афіни вважається найкращим містом для дослідження культури.

