Визначили найщасливіше місто світу: воно "ховається" у Європі

Експерти назвали найщасливіше місто 2024 року. І попри те, що воно має цікаву історичну архітектуру, там зовсім мало туристів.

Це місто посіло перше місце в рейтингу Happy City Index 2024. Про це пише 24 Канал із посиланням на Express.

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Яке місто назвали найщасливішим у світі

Мовиться про місто Орхус в Данії, яке розташоване на східному узбережжі півострова Ютландія. Воно відоме своєю мальовничою набережною, музеями, мальовничими міськими пейзажами та чарівними брукованими вуличками.

Рейтинг Happy City Index 2024 враховував такі фактори, як: мобільність, зелені насадження та освіта. Орхус виявився найкращим за цими показниками.



Набережна міста Орхус / Unsplash

Серед найвідоміших частин міста – мальовничий Латинський квартал з красивими будинками й різноманітними барами. Також там розміщено безліч бутиків, де продають вироби ручної роботи.

Окремої уваги варті й художній музей ARoS Aarhus Kunstmuseum, ботанічний сад та Орхуський храм.

Попри всі свої принади й те, що це друге за населенням місто Данії, Орхус набагато менш відомий, ніж столиця Копенгаген. І там дійсно дуже мало туристів.