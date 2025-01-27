Визначили найщасливіше місто світу: воно "ховається" у Європі
- Орхус в Данії назвали найщасливішим містом 2024 року за версією Happy City Index 2024 через мобільність, зелені насадження та освіту.
- Місто відоме своєю мальовничою набережною, музеями, Латинським кварталом та є маловідомим туристичним місцем.
- Орхус менш відомий, ніж Копенгаген, але славиться своїми міськими пейзажами та чарівними брукованими вулицями.
Експерти назвали найщасливіше місто 2024 року. І попри те, що воно має цікаву історичну архітектуру, там зовсім мало туристів.
Це місто посіло перше місце в рейтингу Happy City Index 2024. Про це пише 24 Канал із посиланням на Express.
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Яке місто назвали найщасливішим у світі
Мовиться про місто Орхус в Данії, яке розташоване на східному узбережжі півострова Ютландія. Воно відоме своєю мальовничою набережною, музеями, мальовничими міськими пейзажами та чарівними брукованими вуличками.
Рейтинг Happy City Index 2024 враховував такі фактори, як: мобільність, зелені насадження та освіта. Орхус виявився найкращим за цими показниками.
Набережна міста Орхус / Unsplash
Серед найвідоміших частин міста – мальовничий Латинський квартал з красивими будинками й різноманітними барами. Також там розміщено безліч бутиків, де продають вироби ручної роботи.
Окремої уваги варті й художній музей ARoS Aarhus Kunstmuseum, ботанічний сад та Орхуський храм.
Попри всі свої принади й те, що це друге за населенням місто Данії, Орхус набагато менш відомий, ніж столиця Копенгаген. І там дійсно дуже мало туристів.