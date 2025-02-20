У Саудівській Аравії збудують американські гірки, яких світ не бачив: кров закипає від кадрів
- У Саудівській Аравії в місті Кіддія будується розважальний центр з тематичним парком Six Flags.
- Головною атракцією стануть гірки Falcon's Flight з довжиною 4 кілометри, висотою 195 метрів і швидкістю до 250 кілометрів на годину.
- Також у комплексі з'явиться унікальний перегонний трек для майбутнього проведення Гран-прі "Формули-1".
У місті-парку Кіддія у Саудівській Аравії будується величезний розважальний центр площею 376 квадратних кілометрів. Серед його визначних пам'яток буде тематичний парк Six Flags з найвищими та найшвидшими американськими гірками у світі.
Також у планах – спорудження в тематичному парку особливого перегонного треку. Про це пише 24 Канал з посиланням на The Sun.
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У Саудівській Аравії з'являться унікальні американські гірки
З 2019 року Six Flags перебуває в розпалі будівництва. У тематичному парку планують розмістити 28 атракціонів.
Серед найбільш очікуваних атракціонів – американські гірки Falcon's Flight, які обіцяють стати родзинкою парку. Простягаючись приблизно на 4 кілометри в довжину, атракціон здійматиметься на виняткову висоту 195 метрів.
Вагонетки розвивають максимальну швидкість 250 кілометрів на годину, пропонуючи відвідувачам захопливі враження. Крім того, на любителів гострих відчуттів чекає адреналіновий спуск з висоти 158 метрів над схилом пагорба.
У Саудівській Аравії збудують найшвидші та найвищі американські гірки / Фото sixflagsqiddiyacity
Falcon's Flight зможе вмістити до чотирнадцяти осіб одночасно. Кожна вагонетка буде оснащена сучасним вигнутим лобовим склом, що ще більше покращить враження для любителів гострих відчуттів.
А для ентузіастів автоспорту у 2027 році в Кіддія буде побудовано унікальний перегонний трек. У майбутньому на цьому майданчику планується проведення престижного Гран-прі "Формули-1".
Тематичний парк Six Flags має дебютувати наприкінці 2025 року, хоча точна дата відкриття ще не визначена.
До слова, наразі найшвидшими американськими гірками у світі є Ferrari World Abu Dhabi. На них вагонетки розвивають швидкість до 240 кілометрів на годину.