У Саудівській Аравії збудують американські гірки, яких світ не бачив: кров закипає від кадрів

У місті-парку Кіддія у Саудівській Аравії будується величезний розважальний центр площею 376 квадратних кілометрів. Серед його визначних пам'яток буде тематичний парк Six Flags з найвищими та найшвидшими американськими гірками у світі.

Також у планах – спорудження в тематичному парку особливого перегонного треку. Про це пише 24 Канал з посиланням на The Sun.

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У Саудівській Аравії з'являться унікальні американські гірки

З 2019 року Six Flags перебуває в розпалі будівництва. У тематичному парку планують розмістити 28 атракціонів.

Серед найбільш очікуваних атракціонів – американські гірки Falcon's Flight, які обіцяють стати родзинкою парку. Простягаючись приблизно на 4 кілометри в довжину, атракціон здійматиметься на виняткову висоту 195 метрів.

Вагонетки розвивають максимальну швидкість 250 кілометрів на годину, пропонуючи відвідувачам захопливі враження. Крім того, на любителів гострих відчуттів чекає адреналіновий спуск з висоти 158 метрів над схилом пагорба.

У Саудівській Аравії збудують найшвидші та найвищі американські гірки / Фото sixflagsqiddiyacity

Falcon's Flight зможе вмістити до чотирнадцяти осіб одночасно. Кожна вагонетка буде оснащена сучасним вигнутим лобовим склом, що ще більше покращить враження для любителів гострих відчуттів.

А для ентузіастів автоспорту у 2027 році в Кіддія буде побудовано унікальний перегонний трек. У майбутньому на цьому майданчику планується проведення престижного Гран-прі "Формули-1".

Тематичний парк Six Flags має дебютувати наприкінці 2025 року, хоча точна дата відкриття ще не визначена.

До слова, наразі найшвидшими американськими гірками у світі є Ferrari World Abu Dhabi. На них вагонетки розвивають швидкість до 240 кілометрів на годину.