Закордон Новини про життя за кордоном Спокій там гарантований: ось які країни найтихіші у світі
14 серпня, 12:41
2

Спокій там гарантований: ось які країни найтихіші у світі

Марина Блохіна

Якщо хочеться відправитися у відпустку в країну, де можна по-справжньому розслабитися, тоді слід звернути увагу на Національний індекс відсутності шуму – він визначає, які країни є найтихішими у світі.

Згідно з рейтингом, у Європі найтихішою країною є Естонія. Втім, у світовому заліку вона посідає лише 34-те місце, пише Euronews

Які країни найтихіші у світі?

Більшість людей дуже швидко звикають до гулу автомобілів, шуму сусідів, пересування меблів у квартирі поверхом вище та гучних розмов за вікном, що справжня тиша навколо одразу ж привертає увагу. А ось для того, аби розслабитися та по-справжньому відпочити, саме вона й потрібна. 

Новий "Національний індекс відсутності шуму" показує, у яких країнах світу у вас є найбільше шансів знайти бажані тишу та спокій. Для того, аби скласти рейтинг, використали такі дані:

  • щільність населення;
  • кількість туристів;
  • площа сільських територій;
  • частка земель, що перебувають під охороною;
  • щільність автомобільного транспорту;
  • щільність автомобільного транспорту;
  • кліькість аеропортів;
  • густота залізничної мережі. 

І кожен з цих показників може дати країні 100 балів. Після цього усі ці показники об'єднують, аби визначити загальний рівень тиші. 

Відтак, перше місце у світі за тишею несподівано посів Бутан, і одна з причин – це дуже велика кількість сільських територій. Понад 39 000 квадратних кілометрів країни займають гори, вкриті лісами, терасовані долини, а також високогірні райони. 


Бутан – це найтихіша країна у світі / Фото Pexels

Окрім того, в країні обмежують кількість туристів за допомогою спеціального збору за сталий розвиток. Завдяки цьому Бутан наразі є одним з найдорожчих напрямків для подорожей у світі.

Та попри те, що перше місце посіла азійська країна, у перших позиціях рейтингу все ж домінують держави з Африки – понад половина з перших 25 країн розташовані саме на цьому континенті.

Ось які країни також потрапили до першої п'ятірки:

  • Намібія;
  • Ботсвана;
  • Замбія;
  • Габон. 

Тим часом у Європі найтихішою країною виявилася Естонія, а після неї – Фінляндія та Швеція. 

А ось на протилежному кінці рейтингу опинилися найгучніші місця, і переважно вони розташовані в Азії:

  • Сингапур;
  • Мальдіви;
  • Барбадос;
  • Катар;
  • Ліван. 

Пов'язані теми:

Естонія Новини Закордон Новини про життя за кордоном