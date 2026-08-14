Згідно з рейтингом, у Європі найтихішою країною є Естонія. Втім, у світовому заліку вона посідає лише 34-те місце, пише Euronews.
Які країни найтихіші у світі?
Більшість людей дуже швидко звикають до гулу автомобілів, шуму сусідів, пересування меблів у квартирі поверхом вище та гучних розмов за вікном, що справжня тиша навколо одразу ж привертає увагу. А ось для того, аби розслабитися та по-справжньому відпочити, саме вона й потрібна.
Новий "Національний індекс відсутності шуму" показує, у яких країнах світу у вас є найбільше шансів знайти бажані тишу та спокій. Для того, аби скласти рейтинг, використали такі дані:
- щільність населення;
- кількість туристів;
- площа сільських територій;
- частка земель, що перебувають під охороною;
- щільність автомобільного транспорту;
- щільність автомобільного транспорту;
- кліькість аеропортів;
- густота залізничної мережі.
І кожен з цих показників може дати країні 100 балів. Після цього усі ці показники об'єднують, аби визначити загальний рівень тиші.
Відтак, перше місце у світі за тишею несподівано посів Бутан, і одна з причин – це дуже велика кількість сільських територій. Понад 39 000 квадратних кілометрів країни займають гори, вкриті лісами, терасовані долини, а також високогірні райони.
Бутан – це найтихіша країна у світі / Фото Pexels
Окрім того, в країні обмежують кількість туристів за допомогою спеціального збору за сталий розвиток. Завдяки цьому Бутан наразі є одним з найдорожчих напрямків для подорожей у світі.
Та попри те, що перше місце посіла азійська країна, у перших позиціях рейтингу все ж домінують держави з Африки – понад половина з перших 25 країн розташовані саме на цьому континенті.
Ось які країни також потрапили до першої п'ятірки:
- Намібія;
- Ботсвана;
- Замбія;
- Габон.
Тим часом у Європі найтихішою країною виявилася Естонія, а після неї – Фінляндія та Швеція.
А ось на протилежному кінці рейтингу опинилися найгучніші місця, і переважно вони розташовані в Азії:
- Сингапур;
- Мальдіви;
- Барбадос;
- Катар;
- Ліван.