Согласно рейтингу, самой тихой страной в Европе является Эстония. Впрочем, в мировом зачете она занимает лишь 34-е место, пишет Euronews.

Какие страны самые тихие в мире?

Большинство людей очень быстро привыкают к гулу автомобилей, шуму соседей, перестановке мебели в квартире этажом выше и громким разговорам за окном, поэтому настоящая тишина вокруг сразу же привлекает внимание. А вот для того, чтобы расслабиться и по-настоящему отдохнуть, именно она и нужна.

Новый "Национальный индекс отсутствия шума" показывает, в каких странах мира у вас больше всего шансов обрести желанную тишину и покой. Для составления рейтинга были использованы следующие данные:

  • плотность населения;
  • количество туристов;
  • площадь сельских территорий;
  • доля земель, что находятся под охраной;
  • плотность автомобильного транспорта;
  • плотность автомобильного транспорта;
  • количество аэропортов;
  • плотность железнодорожной сети.

И каждый из этих показателей может принести стране 100 баллов. Затем все эти показатели суммируются, чтобы определить общий уровень тишины.

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Таким образом, первое место в мире по уровню тишины неожиданно занял Бутан, и одна из причин – это очень большой объем сельских территорий. Более 39 000 квадратных километров страны занимают горы, покрытые лесами, террасированные долины, а также высокогорные районы.

Бутан
Бутан – самая тихая страна в мире / Фото Pexels

Кроме того, в стране ограничивают количество туристов с помощью специального сбора на устойчивое развитие. Благодаря этому Бутан в настоящее время является одним из самых дорогих туристических направлений в мире.

Но несмотря на то, что первое место заняла азиатская страна, в верхних строчках рейтинга все же доминируют государства из Африки – более половины из первых 25 стран расположены именно на этом континенте.

Вот какие страны также вошли в первую пятерку:

  • Намибия;
  • Ботсвана;
  • Замбия;
  • Габон.

Между тем в Европе самой тихой страной оказалась Эстония, а за ней – Финляндия и Швеция.

А вот на противоположном конце рейтинга оказались самые шумные места, и в основном они расположены в Азии:

  • Сингапур;
  • Мальдивы;
  • Барбадос;
  • Катар;
  • Ливан.