Согласно рейтингу, самой тихой страной в Европе является Эстония. Впрочем, в мировом зачете она занимает лишь 34-е место, пишет Euronews.

Какие страны самые тихие в мире?

Большинство людей очень быстро привыкают к гулу автомобилей, шуму соседей, перестановке мебели в квартире этажом выше и громким разговорам за окном, поэтому настоящая тишина вокруг сразу же привлекает внимание. А вот для того, чтобы расслабиться и по-настоящему отдохнуть, именно она и нужна.

Новый "Национальный индекс отсутствия шума" показывает, в каких странах мира у вас больше всего шансов обрести желанную тишину и покой. Для составления рейтинга были использованы следующие данные:

плотность населения;

количество туристов;

площадь сельских территорий;

доля земель, что находятся под охраной;

плотность автомобильного транспорта;

плотность автомобильного транспорта;

количество аэропортов;

плотность железнодорожной сети.

И каждый из этих показателей может принести стране 100 баллов. Затем все эти показатели суммируются, чтобы определить общий уровень тишины.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Таким образом, первое место в мире по уровню тишины неожиданно занял Бутан, и одна из причин – это очень большой объем сельских территорий. Более 39 000 квадратных километров страны занимают горы, покрытые лесами, террасированные долины, а также высокогорные районы.



Бутан – самая тихая страна в мире / Фото Pexels

Кроме того, в стране ограничивают количество туристов с помощью специального сбора на устойчивое развитие. Благодаря этому Бутан в настоящее время является одним из самых дорогих туристических направлений в мире.

Но несмотря на то, что первое место заняла азиатская страна, в верхних строчках рейтинга все же доминируют государства из Африки – более половины из первых 25 стран расположены именно на этом континенте.

Вот какие страны также вошли в первую пятерку:

Намибия;

Ботсвана;

Замбия;

Габон.

Между тем в Европе самой тихой страной оказалась Эстония, а за ней – Финляндия и Швеция.

А вот на противоположном конце рейтинга оказались самые шумные места, и в основном они расположены в Азии: