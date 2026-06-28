На вітражі Саграда Фамілія в Барселоні замінили російське написання Києва на українське

У Барселоні на вітражі храму Саґрада Фамілія змінили російську транслітерацію назви Києва на українську. Це сталося після звернення представників української громади, яке підтримали місцева влада.

Про це повідомили в МЗС України.

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Як у Барселоні змінили транслітерацію назви "Київ"?

На вітражі Саґради Фамілії в Барселоні, яка є однією з найвизначніших сакральних споруд світу, замінили напис "Київ", який раніше був поданий у російській транслітерації.

Як назва виглядала раніше / Фото МЗС України

Зміну ініціювала голова барселонської організації українського громадянського суспільства, а також підтримали голова парламенту Каталонії та адміністрація базиліки.

Новий вітраж встановили на початку червня до Дня Києва, попередній демонтували, а виготовлення нового зайняло близько шести тижнів.

Іконографічну програму розробив отець Льюїс Бонет-і-Арменгол, а її реалізацію впродовж понад 20 років у склі виконував художник Жоан Віла-Грау. Програма вітражів охоплює сотні медальйонів із назвами єпархій, святих і визначних святинь з усього світу.

Міністерство закордонних справ України системно працює над виправленням російських транслітерацій на коректні українські в різних містах світу та на географічних картах,

– зазначили в МЗС.

Що ще відомо про Саграду Фамілію у Барселоні?

Саграда Фамілія, величний храм у Барселоні, будується вже 144 роки. Будівництво планували завершити цьогоріч, до сторіччя загибелі головного архітектора, Антоніо Гауді – але проєкт виявився настільки масштабним, що його довелося продовжити аж до 2035 року.

Нова вежа, яку офіційно освятив та відкрив Папа Римський вчора, висотою сягає 172,5 метра. Нагорі вона увінчана п'ятиповерховим керамічним хрестом, який видно з усієї столиці Каталонії.

Те, що храм все ще будуватиметься протягом 10 років, не заважає туристам відвідувати його. Окрім того, саме продаж квитків фінансує поточне будівництво. Тільки торік церкву відвідали рекордні 4,9 мільйона людей.