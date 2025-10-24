Від води до стоматології: українка назвала несподівані мінуси життя в Чехії

Чехія – це країна, де зараз проживає досить багато українців. Втім, деякі аспекти місцевих звичаїв та законів викликають в українців здивування.

Українка, що вже кілька років тому переїхала до Чехії, помітила у країні кілька недоліків, повідомляє 24 Канал з посиланням на bloshenko_cz.

Які є мінуси життя у Чехії?

Високі ціни на житло

Дорого у Чехії не тільки купувати житло, але й орендувати.

Я не знаю, де потрібно працювати, які кошти заробляти, щоб дозволити собі – нехай орендувати, то вже немає виходу, ми орендуємо – а купити житло. Це просто неймовірних грошей коштує,

– поділилася українка.

Стоматологія

Лікування зубів, встановлення брекетів чи імпланти обійдуться в Чехії дуже дорого. За встановлення імпланту доведеться віддати приблизно 1200 євро. Через це чимало людей, які мають на це можливість, літають лікувати зуби в Туреччину, або ж приїздять до України.

Магазини та аптеки

Цілодобово у Чехії не працює майже нічого, і практично усі магазини зачиняються о 22:00.

Українка поділилася недоліками життя у Чехії: дивіться відео

Якість води

Вода з кранів у Чехії не дуже якісна, і українка переймається, що високий вміст вапняку у ній негативно впливає на здоров'я.

Є регіони, в яких нормальна вода, але я живу у регіоні, де вода насичена вапняком, і в чайнику дуже багато нальоту,

– додала жінка.

