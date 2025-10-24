От воды до стоматологии: украинка назвала неожиданные минусы жизни в Чехии

Чехия – это страна, где сейчас проживает достаточно много украинцев. Впрочем, некоторые аспекты местных обычаев и законов вызывают у украинцев недоумение.

Украинка, что уже несколько лет назад переехала в Чехию, заметила в стране несколько недостатков, сообщает 24 Канал со ссылкой на bloshenko_cz.

Интересно Переход на зимнее время: почему и когда в ЕС переводят часы

Какие есть минусы жизни в Чехии?

Высокие цены на жилье

Дорого в Чехии не только покупать жилье, но и арендовать.

Я не знаю, где нужно работать, какие средства зарабатывать, чтобы позволить себе – пусть арендовать, то уже нет выхода, мы арендуем – а купить жилье. Это просто невероятных денег стоит,

– поделилась украинка.

Набридла бюрократична система закордонних банків? Болісний процес надсилання коштів з десятками папірців та довгий термін їх надходження. Скористайтеся додатком TransferGo, з яким грошові перекази прості, швидкі, а головне – безпечні!

Стоматология

Лечение зубов, установка брекетов или импланты обойдутся в Чехии очень дорого. За установку импланта придется отдать примерно 1200 евро. Поэтому немало людей, которые имеют на это возможность, летают лечить зубы в Турцию, или приезжают в Украину.

Магазины и аптеки

Круглосуточно в Чехии не работает почти ничего, и практически все магазины закрываются в 22:00.

Украинка поделилась недостатками жизни в Чехии: смотрите видео

Качество воды

Вода из кранов в Чехии не очень качественная, и украинка переживает, что высокое содержание известняка в ней негативно влияет на здоровье.

Есть регионы, в которых нормальная вода, но я живу в регионе, где вода насыщена известняком, и в чайнике очень много налета,

– добавила женщина.

Какие еще новости об украинцах за рубежом стоит знать?