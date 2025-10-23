Переезд в другую страну – это непростое решение, к которому большинство людей подходят очень взвешенно, сообщает 24 Канал со ссылкой на dariasuchak. И Швейцария – это страна, в которой комфортно будут чувствовать себя не все люди.

Кому подойдет жизнь в Швейцарии?

Украинка убеждена, что идеально подойдет переезд в Швейцарию для тех людей, что любят спокойную жизнь в размеренном темпе. Кроме того, хорошо подойдет жизнь в Швейцарии для людей, которым нравится жизнь за городом.

Понравится страна и тем, кто следит за своим образом жизни и обожает активный отдых.

Для вегетарианцев это просто шикарная страна. Потому что для вегетарианцев здесь есть все: здесь скорее в меню будут вегетарианские блюда, чем блюда с мясом. То есть здесь для этого рай,

– поделилась украинка.

В Швейцарии также очень качественные продукты, но их многообразие не такое большое, как в некоторых других странах. Кроме того, перед переездом в Швейцарию нужно приготовиться к тому, что придется экономить.

Украинка рассказала о жизни в Швейцарии: смотрите видео

По словам украинки, швейцарцы очень экономные, они всегда выискивают скидки и способы сэкономить деньги. Доходов им хватает для жизни, однако они не живут роскошно, ведь цены в стране действительно очень высокие.

