В тіктоці все популярнішим стає тренд "скажи свою непопулярну думку та тікай" – і українка Дарина поділилася тим, що їй не подобається у житті в Парижі.
Париж – це ідеальне місце для романтичної відпустки чи цікавої подорожі, але життя в місті дуже сильно відрізняється від "інстаграмної" картинки, повідомляє 24 Канал з посиланням на darinkaa_mandarinka.
Які є недоліки життя у Парижі?
Передусім блогерка поділилася, що романтизувати Париж – це помилка, і місто дуже сильно відрізняється від того, що можна побачити в соцмережах. Окрім того, життя в Парижі надзвичайно дороге – і Дарина поділилася, що доводиться витрачати близько 100 євро кожного виходу в місто.
Чимала проблема – це й величезна кількість туристів.
За рік до Парижу приїжджає більше туристів, ніж населення України. Взагалі туристів більше, ніж французів і навіть пацюків,
– додала блогерка.
І попри те, що французька кухня славиться по всьому світу, за словами Дарини, смачно поїсти у Парижі – це та ще проблема.
Українка розповіла про недоліки Парижа: дивіться відео
Окрім того, проблеми виникають і зі спілкуванням з французами – вони часто кричать та спілкуються на підвищених тонах. А сервіс у Парижі дуже повільний: "швидкість – це слово, якого тут не знають".
Для багатьох це може стати сюрпризом, та за словами Дарини, погода у Парижі навіть гірша, аніж у Лондоні, і може змінюватися надзвичайно швидко: в один момент ще сонце, а вже в наступний – дощ.
