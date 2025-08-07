Париж – це ідеальне місце для романтичної відпустки чи цікавої подорожі, але життя в місті дуже сильно відрізняється від "інстаграмної" картинки, повідомляє 24 Канал з посиланням на darinkaa_mandarinka.

Цікаво Труднощі перекладу: чому в Італії не можна замовляти "лате"

Які є недоліки життя у Парижі?

Передусім блогерка поділилася, що романтизувати Париж – це помилка, і місто дуже сильно відрізняється від того, що можна побачити в соцмережах. Окрім того, життя в Парижі надзвичайно дороге – і Дарина поділилася, що доводиться витрачати близько 100 євро кожного виходу в місто.

Чимала проблема – це й величезна кількість туристів.

За рік до Парижу приїжджає більше туристів, ніж населення України. Взагалі туристів більше, ніж французів і навіть пацюків,

– додала блогерка.

І попри те, що французька кухня славиться по всьому світу, за словами Дарини, смачно поїсти у Парижі – це та ще проблема.

Українка розповіла про недоліки Парижа: дивіться відео

Окрім того, проблеми виникають і зі спілкуванням з французами – вони часто кричать та спілкуються на підвищених тонах. А сервіс у Парижі дуже повільний: "швидкість – це слово, якого тут не знають".

Для багатьох це може стати сюрпризом, та за словами Дарини, погода у Парижі навіть гірша, аніж у Лондоні, і може змінюватися надзвичайно швидко: в один момент ще сонце, а вже в наступний – дощ.

До слова, раніше ми вже розповідали про переваги життя у Лісабоні – українка розповіла, чому переїхала у столицю Португалії та залишилася там жити.