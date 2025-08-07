Париж – это идеальное место для романтического отпуска или интересного путешествия, но жизнь в городе очень сильно отличается от "инстаграмной" картинки, сообщает 24 Канал со ссылкой на darinkaa_mandarinka.

Какие есть недостатки жизни в Париже?

Прежде всего блогер поделилась, что романтизировать Париж – это ошибка, и город очень сильно отличается от того, что можно увидеть в соцсетях. Кроме того, жизнь в Париже чрезвычайно дорогая – и Дарья поделилась, что приходится тратить около 100 евро каждый выход в город.

Немалая проблема – это и огромное количество туристов.

За год в Париж приезжает больше туристов, чем население Украины. Вообще туристов больше, чем французов и даже крыс и даже крыс,

– добавила блогерша.

И несмотря на то, что французская кухня славится по всему миру, по словам Дарьи, вкусно поесть в Париже – это та еще проблема.

Украинка рассказала о недостатках Парижа: смотрите видео

Кроме того, проблемы возникают и с общением с французами – они часто кричат и общаются на повышенных тонах. А сервис в Париже очень медленный: "скорость – это слово, которого здесь не знают".

Для многих это может стать сюрпризом, и по словам Дарьи, погода в Париже даже хуже, чем в Лондоне, и может меняться очень быстро: в один момент еще солнце, а уже в следующий – дождь.

К слову, ранее мы уже рассказывали о преимуществах жизни в Лиссабоне – украинка рассказала, почему переехала в столицу Португалии и осталась там жить.