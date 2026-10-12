Естонія очікує напливу нелегальних мігрантів до настання морозів: хто проривається в країну

Вже найближчими тижнями в Естонії очікують посилення міграційного тиску з білоруського напрямку. Відбувається це на тлі настання морозів.

Естонія очікує, що нелегальні мігранти з Білорусі спробують перетнути кордон Євросоюзу ще до того, як настануть сильні морози. Про це попереджають у Департаменті поліції та прикордонної охорони Естонії, пише ERR.

Чому в Естонії посилиться міграційний тиск?

Департамент поліції та прикордонної охорони оцінює, що міграційний тиск на кордони Естонії посилиться – адже біля білоруського кордону, як і раніше, перебуває досить багато людей, і вони шукають можливість перетнути кордон.

Лише за минулу добу в Таллінні затримали понад 20 нелегальних мігрантів – цих іноземців доставили до центру тимчасового утримання для подальших процесуальних дій. А загалом з кінця липня поліція вже затримала понад 300 нелегальних мігрантів, що незаконно перебираються спершу з Білорусі до Латвії, а тоді й до Естонії.

Центр утримання під вартою заповнений майже до межі. Станом на ранок 9 жовтня там перебувало трохи понад 240 осіб. При цьому ми поступово передаємо затриманих назад до Латвії. Наразі Латвії передано 105 осіб,

– повідомив заступник генерального директора Департаменту поліції та прикордонної охорони Вейко Коммусаар.

Тим часом поліція веде приблизно 50 кримінальних проваджень, що пов'язані з незаконним переправленням мігрантів. Вже встановлено 11 організаторів та перевізників, а деякі з них вже отримали реальні терміни ув'язнення. У міністерстві мають намір суттєво посилити покарання за незаконне переправлення іноземців через держкордон.

Там зазначили, що якщо чинний закон дозволяє карати контрабандистів позбавленням волі на строк до трьох років, то нові поправки підвищать цю межу до 5 років.